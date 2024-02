Ibon Navarro: "Veo al equipo de buen humor, mejor que en la Final Four de BCL"

Antes del último entrenamiento del Unicaja previo a su inicio en la Copa del Rey, Ibon Navarro atendía a los medios de comunicación, ya con todo atado y una cuenta de atrás reducida para afrontar esa trampa frente a Lenovo Tenerife. "Veo al equipo bien, parecido a cualquier partido fuera de casa, con el añadido que estamos aquí... Bien; los veo de buen humor, mejor que la última situación que tuvimos parecida a la de ahora. Son sensaciones. Hay que jugar y hacer las cosas bien en el campo". No quiso revelar el descarte, lógico, se sabrá durante la tarde. "No sé el descarte aún. Si no lo saben ellos, no lo voy a decir".

"Ya expliqué que lo del favoritismo es una cosa más de la prensa. Si se piensa realmente, el hecho de que el anfitrión no gane desde hace 22 años, y que nadie repita salvo Madrid y Barcelona, nos quita presión porque es imposible, como el año pasado, con lo cual no tenemos mucha presión. Estamos igual que en Badalona. Hay que hacer algo que casi nadie hace para ser campeón, sí intentamos centrarnos en el juego y qué tenemos que hacer, poner nuestra atención ahí. La historia dice que no tenemos muchas opciones, porque nadie repite y no gana el equipo de casa. Es una competición diferente, donde no importa mucho si vas 1º o 2º en ACB, esto es distinto. Y todos tienen opciones. No se tratar de pensar en repetir, sino pensar en el primer partido y qué tenemos que hacer para superar a un rival que está jugando muy bien, en el mejor momento de la temporada", manteniendo el mensaje de los últimos días.

"Cambia el plan este año en que tenemos varios cincos, el año pasado solo teníamos uno (Kravish), eso en cuanto al baloncesto; y lo demás insisto en ser nosotros mismos, eso pasa por divertirnos y no estar preocupados por cosas que no son baloncesto. Cuando estamos bien, nos divertimos, trabajamos, pasamos la pelota, creo que somos un equipo complicado de batir. Si pensamos en otras cosas, somos más humanos. No me preocupa la presión. Lo que sí tengo claro es que somos un estado de ánimo: si nos divertimos, la gente se divierte con nosotros. Y hoy tenemos la oportunidad de estar en Málaga. Ojalá podamos hacer que la gente disfrute con nosotros", decía el entrenador del Unicaja. "Me preocupa todo del Lenovo Tenerife. Tiene mucho mérito que después de las primeras seis jornadas, hayan conseguido situarse en el sitio del año pasado. Está en top 3 de asistencias, libera muchos tiros, se pasa bien la pelota, tiene mucha capacidad de encontrar ventajas tras el pase, Gio, Marcellinho, Guy, Jaime, así puedo seguir... Son un equipazo que tiene mucha experiencia. Va a ser un partido igualado".