Ibon Navarro: "Hubo comentarios racistas hacia Cameron Oliver"

Durísima derrota del Unicaja en la cancha del Oostende que acabó en humillación. Parece que se vuelve a torcer el rumbo del equipo que ahora dirige Ibon Navarro. El entrenador del cuadro malagueño habló al término del partido, pero sobre todo sorprendió denunciando racismo hacia uno de sus jugadores en la pista flamenca antes de concluir su atención a los medios de comunicación: “Sé que esto no representa a la afición del Oostende, pero se escucharon comentarios racistas desde la grada al final del partido. hacia Cameron Oliver. Tenemos que poner mucha atención en todas las canchas porque esto no representa a la Champions League, debemos cuidar estar cosas”.

“Estuvimos en el partido durante unos 34 ó 35 minutos más o menos, seguimos nuestro plan aunque sabíamos que por supuesto íbamos a sufrir en los últimos cinco minutos por las rotaciones de banquillo que teníamos que hacer hoy. Teníamos un par de jugadores lesionados, nuestra rotación en el perímetro era bastante corta. Pero nosotros intentamos hacer un mejor trabajo para evitar pérdidas. Quisimos controlar el juego, las transiciones y, especialmente evitar balones perdidos. Tuvieron una tremenda seguridad en el tiro de tres y eso les condujo al triunfo”, continuó analizando el preparador vitoriano, que no podía esconder su decepción en la sala de prensa.

Navarro no ocultó su enorme decepción por no haber sido capaz de aguantar la ventaja particular pese a que ya está clasificado para la siguiente fase de la BCL. “Hay muy pocas cosas positivas que sacar hoy por nuestra parte. Podemos analizar los primeros 35 minutos, que fueron bastante buenos. Ellos fueron a por el basketaverage y nosotros no fuimos capaces de mantenerlo”, concluyó el vasco.