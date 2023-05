Ibon Navarro: "Van a ser unos play off donde habrá sorpresas"

El Unicaja realizó una gran actuación en Bilbao para imponerse en la última jornada de la Liga Endesa al Surne Bilbao por 71-103 y comenzar a pensar en el primer partido de los cuartos de final del play off por el título, el cual arrancará para los malagueños este domingo 28 de mayo a las 21:00 horas (horario peninsular) ante el Lenovo Tenerife. Ibon Navarro se mostró bastante contento con la imagen que dio su equipo: "Hemos controlado el partido, sobre todo, desde el dominio del control del rebote de ataque. Es cierto que hemos empezado muy fríos, pero ellos nos han dado muchas segundas opciones en el rebote ofensivo para comenzar anotando y eso nos ha dado mucha confianza. Aunque la agresividad de Bilbao les ha permitido mantenerse en el partido, ya que consiguieron sacar faltas que le llevaran al tiro libre. Además, se sumó el acierto de Álex Reyes, que ha estado espectacular en la primera parte. Por suerte, en la segunda hemos podido romper su ritmo de ataque, hemos corrido y encontrado a un Carter muy inspirado".

En esta ocasión apareció el 11 cajista, pero el entrenador vasco recalcó que la clave de esta plantilla es que siempre destaca uno distinto: "Este equipo tiene eso, Brizuela no tuvo su mejor día y Dylan Osetkowski no apareció hasta los últimos tres, cuatro o cinco minutos, pero estuvieron Carter, Tyler Kalinoski o Melvin Ejim. Este último tuvo un gran inicio con tres triples en la primera parte. Hemos encontrado jugadores que nos han aportado puntos y eso hizo que Bilbao perdiera energía en ataque, algo que ellos necesitan mucho. Un partido que a pesar de la diferencia no ha resultado tan fácil hasta el último cuarto". Además, confesó que este Unicaja está aprendiendo de sus errores: "Sino jugamos a este juego, ritmo de campo abierto y posesiones cortas, nos convertimos en un equipo vulgar y previsible. Nuestra principal arma es esa, jugar a campo abierto independientemente del resultado. Si dejamos de hacer nuestro juego, tenemos experiencia de contemporizar un partido que vas dominando y por eso te remontan. Debíamos llegar con las mejores sensaciones al play off, sobre toda nivel de juego, recuperar jugadores y no sumar muchos minutos. Perry se va con pocos minutos jugados y eso es una buena noticia para nosotros".

Respecto a la pequeña posibilidad que había de quedar cuarto clasificado, el entrenador cajista reconoció que eran realistas y no había muchas esperanzas puestas en la victoria de Casademont Zaragoza en la cancha del Lenovo Tenerife: "Era muy complicado, Tenerife en casa es muy fuerte y Zaragoza no se jugada nada más haya de despedir bien la temporada. Creo que al descanso estaba ganando Tenerife por 3 o 4 puntos solo. Tenerife es un equipo muy fuerte jugando en casa y no lo esperábamos, pero debíamos hacer nuestro mejor partido. Al igual que hicieron ellos, para acabar lo mejor posible la liga regular".

Por último, habló de los play off: "Es cierto que al ser el cuarto ante el quinto se supone que puede ser la más igualada, pero veremos porque van a a ser unos play off donde habrá sorpresas. A ver como vuelven Madrid y Barcelona de la Final Four de Euroliga. Además, a ver como acaba Baskonia y si se ve las caras con Joventut o Canaria. A tres partidos puede pasar cualquier cosa, pero es cierto que nosotros nos hemos visto las caras cuatro veces ya y el balance es de dos victorias para cada uno. Nos conocemos bien, hay muchas cosas que invitan a que sea igualada".