Ibon Navarro: "Veo al equipo con pocas ganas de irse de vacaciones"

Ibon Navarro compareció en la víspera del segundo partido de la serie ante el Lenovo Tenerife. El técnico quiso mandar un mensaje de prudencia, más tranquilizador, de eludir la presión del "ganar sí o sí". Es una gran oportunidad, pero hay que afrontar los momentos complicados, que los habrá, sin titubear y con firmeza, que el Carpena sea aire a favor.

"Tenemos dos opciones para ganar un segundo partido. Uno en casa, con el Carpena, con nuestra gente. Parece menos difícil que un hipotético tercero allí, pero las frases son para vosotros o los aficionados. No tenemos que ir al partido diciendo es "hoy, sí o sí", Puede aparecer la presión y preocupación. Tenemos que ocuparnos de hacer lo que debemos hacer. Nos vamos a enfrentar otros problemas, más complicados de los que hubo el domingo. No va a ser como el domingo, entendemos y nos gusta que haya ilusión, pero no vamos a entrar en esa trampa mental de es sí o sí. Esto es deporte", explicaba Ibon Navarro.

Es el sexto partido ya de esta temporada entre Lenovo Tenerife y Unicaja (3-2 de balance malagueño), pero siempre hay margen para algunos detalles. "Seguramente veremos otras cosas, no creo que vaya a ser como el del domingo. Ellos tendrán más energía, simplemente por la adrenalina de estar jugando para ganar o morir. Tendrán más dureza, más acierto, espero que también seamos capaces de mejorar tiros libres, pérdidas que tuvimos allí, algunas de ellas por el ritmo alto que proponemos, otras por abuso de botes o falta de intensidad de manos. Queremos correr y ellos jugar más a medio campo, pero habrá detalles siempre", sostiene Navarro.

El equipo transmite una imagen de frescura ya casi en junio a pesar de que la pretemporada comenzó el 9 de agosto. Son casi 10 meses de trabajo. "El momento es el que es", señala Ibon: "Veo al equipo, al margen de Barreiro y Díaz, fresco de la cabeza, bien de piernas y pocas ganas de irse de vacaciones. Esto es muchísimo a estas alturas. No sabría decirte si es como pensábamos. Hacer planificaciones de estar bien en febrero o junio es una estupidez, no llegas bien a febrero si no estás en diciembre o a junio ni no estás bien en marzo. Tienes que estar bien el fin de semana que viene, después el miércoles y otra vez el domingo. Te pasan cosas durante el año, puedes planificar pero hay que reevaluar, pero ir sobreviviendo. Estamos bien, pero eso no significa nada. Va a ser un partido bonito, ojalá que acabe la serie el jueves. Pueden ganar aquí, pero si tenemos que ir el domingo no estaría perdido ni mucho menos".

"Las claves siguen siendo las mismas", proseguía el técnico vitoriano: "El equipo que imponga su ritmo tendrá mucho ganado. Las canastas fáciles suyas evitarlas, ellos intentarán evitar canastas rápidas nuestras y transición. La confianza de sus primeros tiros puede ser clave para que metan después situaciones más difíciles. Marcelinho, todo lo que se pueda controlar... Que aparezcan Sasu, Bruno o Jaime... Hemos visto la serie Joventut-Baskonia y aparecen jugadores, pasan de un rendimiento medio, controlar que no aparezcan y buscar jugadores".

"Ojalá haya un gran Carpena, pero ellos no juegan. Ir con una sobreexcitación, hemos visto lo que pasa, ese mensaje de 'no podemos fallar, tenemos que ganar'... No, no. Son trampas mentales, te sacan de lo que tenemos que hacer, de pasar los momentos malos con serenidad y concentración. Espero un gran Martín Carpena, ojalá haya fiesta, pero eso no nos va a hacer ganar porque sí. Tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar, pero sí nos puede ayudar a pasar esos momentos malos. No es lo mismo pasarlo allí en el Santiago Martín con gente espoleándote a hacerlo aquí", aseveraba Ibon sobre lo que puede ayudar el Carpena.

Sobre el contrario, Ibon no cree que pueda acusar la sensación de verse al borde de la eliminación. "Tiene tanta experiencia, se han visto tanto en situaciones así que no lo creo. No creo que estén en una situación mental de pensar que es un fracaso si no ganas. Hemos hecho una muy buena temporada los dos equipos. Pasar esta serie es ponerle una estrellita más. No es una obligación, es una ilusión para los dos. No espero que ellos vayan a acusar nada. Juega de memoria, con muchos automatismo", cerraba el técnico.