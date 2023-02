Ibon Navarro, tras ganar la Copa: "Quiero mucho a estos chicos"

Ibon Navarro atendió a los medios de comunicación después de que el Unicaja se proclamase campeón de la Copa del Rey de baloncesto. No dudó en empezar por elogiar a su adversario: “Primero quería felicitar a Tenerife, por su proyecto, porque es un espejo en el que nos miramos muchos equipos cuando echamos a andar uno como el nuestro. Fieles a una idea y van a ganar títulos porque ya los han ganado. Honores para ellos, el partido más difícil para nosotros, en el último cuarto quizás llegamos más frescos, llevábamos un ritmo muy bajo. Contento por los chicos, muy orgulloso de ellos, los quiero mucho. Lo que han hecho las dos últimas semanas para llegar a quí como hemos llegado ha sido muy importante. Más allá de lo de Darío, otras cosas que pertenecen al ámbito privado. El significado de lo que es una familia se parece mucho lo que es este equipo”

El vitoriano tenía un plan: “Hay dos partidos que se asemejan mucho, esos dos con el Barcelona y el Madrid, y el de hoy. Nos hemos enfrentado a un equipo con el mismo alma ambición y corazón que nosotros”. Un viaje que no esperaba hace unos meses:“Por contextualizar las cosas. Hoy es 10 de febrero. Hace poco más de un año y 20 días sufrí mi primera destitución como entrenador y ahora estoy aquí. La vida da muchas vueltas y aunque suene a tópico, lo importante son otras cosas que te permiten disfrutar de esto. Salud, familia, amigos. Si no tienes eso, esto no lo puedes disfrutar, seguro”.Al entrar en el vestuario, solo fiesta:“No se puede decir nada porque me esperaban con 40 botellas de agua y de cerveza. Si hay algo que este grupo de personas es la falta de egoísmos y de egos, anteponemos el equipo a lo individual. El mérito no es mío, es que todo haya encajado. Hay mucho trabajo en la selección de los jugadores pero más allá en la selección de las personas. Pero es el azar, no puedes saber cómo van a encajar las personas. El cocinero puede estar bien pero si los productos no son buenos, no sale, y ellos son muy buenos”.Este título confirma un regreso al top nacional:“Cometeremos un error si no hiciéramos anda más, en el deporte profesional si no mejoras, empeoras. Si te quedas aquí, te pasan por la derecha. Esto es algo que va naciendo a medida que va acabando la temporada, también hubo momento de duda pero se hizo el equipo en verano con toda la ilusión. No es normal fichar nueve jugadores y que las cosas encajen. No quiero darme más mérito del que tengo. Tienen una química especial. Es e azar. A veces pasan estas cosas maravillosas”. No le sorprendió el curso de la final: “Sabíamos que el del Tenerife iba a ser más difícil que el del Real Madrid. No quiero decir que ellos sean peores equipos. Nos va a peor porque es sobrio, lento, sin errores. Y nosotros vivimos del error del rival y eso nos perjudica mucho. Iba a ser diferente y ha sido el más complicado”.