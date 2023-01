Ibon Navarro se lamenta del tercer cuarto y sólo piensa en Breogán

El Unicaja probó su propia medicina en el Santiago Martín ante el Lenovo Tenerife, así lo explicó Ibon Navarro en el post partido: "En el tercer cuarto el partido cambia en los primeros tres o cuatro minutos, es cierto que gracias a un acierto del Tenerife muy alto pero también con un punto más en la ejecución de las cosas, en la rapidez. Somos un equipo que en los terceros cuartos generalmente estamos bien pero en esta ocasión nos han superado y esto nos sirve como toque de atención. Toca aprender de lo que pasó, aprender del inicio de este cuarto, cuando vienes a un campo como este no puedes permitirte salir como hemos salido".

Y es que aunque Unicaja nunca perdió la cara al encuentro, tampoco se sintió cómodo: "Nosotros hemos ido muy a remolque, siempre reaccionando y nunca estando proactivos e intentado negar la situación, si no simplemente corriendo detrás de ellos y si no me equivoco el parcial es de 8-0 en un minuto y medio y llevaban 20 puntos en cinco minutos. Con los exteriores controlando mucho y yendo muy fácil al tiro libre, sacándonos muchas faltas".

Sin embargo, a pesar de las adversidades, el técnico vasco se marcha contento: "El equipo ha sido capaz de agarrarse al partido a pesar de estar la diferencia cerca de los 10 puntos y hemos conseguido agarrarnos en cuanto a sensaciones y esperar nuestro momento. Nos faltó algo de tiempo, hemos tenido ese ultimo balón para empatar el partido y no hemos conseguido hacer canasta, luego una perdida y la canasta final de Marcelinho que últimamente cada vez que vengo aquí me hace una de esta, no se cómo lo hace".

Eso sí, el entrenador cajista avisa que ningún partido a este nivel está nunca controlado: "Jugando fuera de casa en la liga ACB quien crea que tiene un partido controlado se equivoca. En el tercer cuarto solemos dar un arreon y nos tocó sufrirlo. El partido al descanso lo teníamos donde queríamos pero esa salida del tercer cuarto, también con mucho mérito de ellos... han metido algunos tiros difíciles y la ejecución de sus sistemas fue muy alta y a una buena velocidad, han hecho mucho merito de ganar. Nosotros nos hemos agarrado pero la confianza y energía de ambos equipos era muy distinta a la de la primera parte".

Una victoria hubiera acercado a los malagueños más aún a la Copa del Rey, aunque Ibon no quiere pensar en eso todavía: "Quedan dos partidos, si algo nos han enseñado las ultimas dos jornadas es que puede pasar cualquier cosa, si no me equivoco todavía no estamos clasificados aunque todo el mundo lo de por hecho. Lo importante ahora es preocuparnos de preparar el próximo partido ante Breogán en casa, va a ser muy difícil porque ellos también están luchando por entrar y cuando estemos dentro velaremos si tenemos alguna opción de ser cabeza de serie, pero nosotros todavía no estamos clasificados".