Ibon Navarro, lecturas del triunfo en Cholet

Ibon Navarro desarrollaba en sala de prensa la victoria del Unicaja en Cholet, partido que fue áspero por momentos, guion que ya ha vivido el conjunto malagueño en BCL. Había que ganar para fortalecer el liderato de grupo, por ende la clasificación para cuartos de final, que queda bien orientada ya en la segunda jornada. "Empezamos el partido muy bien, encontrando las oportunidades defensivas que nos dejó el Cholet, que no fueron muchas. Pero en los últimos cinco minutos del segundo cuarto, empezamos a perder el control de las pérdidas que abrieron el partido. Pudieron correr, con un Hruban que estuvo acertado. Dominaron el rebote de ataque durante el tercer cuarto. Siguieron atacando a los pocos segundos con Campbell y Randall a través de tiros abiertos. En el último cuarto no cogieron apenas rebotes de ataque y eso permitió que no entrasen en ritmo de partido. Creo que el control de las transiciones comienza por tener buenos lanzamientos, cosa que estaba pasando en los últimos cinco minutos del tercer cuarto, donde fallábamos muchos tiros fáciles y eso nos quitó energía. Intentamos recomponernos y estar mas relajados en el ataque, esa fue la clave del ultimo cuarto, minimizar nuestros errores", explicaba Ibon Navarro.

Tuvo minutos de calidad el Cholet, con un baloncesto correoso, tendencia poca habitual en Francia. Algo que ya avisaba el entrenador del Unicaja cuando el equipo francés apareció en la hoja de ruta de este Round of 16. "No estoy sorprendido. He visto mucho a los equipos de Laurent Vila y siempre porque son distintos; juegan diferente al resto de equipos franceses. Tienen jugadores jóvenes con mucha energía y talento, y esos jóvenes forman la base del equipo. Un grupo hambriento que juega a campo abierto y que juega un gran baloncesto. Cuando ves un partido de Cholet, entiendes por qué van tan bien esta temporada". El rival del Unicaja venía de cuatro victorias seguidas, escalando en Liga Francesa, donde ya es séptimo. Quizá el equipo más difícil de neutralizar que se han encontrado los cajistas en esta BCL. Cuestionado por el volumen de tiro de Randall, que acabó con 7/22 en tiros de campo (4/11 en triples), Navarro decía que "si fuerzas a Randall a tirar cinco tiros buenos y cinco tiros malos, meterá los cinco buenos y alguno de los malos. Es un jugador de altísimo nivel y muy talentoso".