La leve preocupación de Ibon Navarro sobre su plantilla

La semana exigente que afrontó el Unicaja con cuatro partidos en siete días dejó bajas significativas para el partido ante el Limoges de este miércoles a las 20:30 horas en Martín Carpena. Ibón Navarro habló en la previa sobre la presencia en dicho encuentro de Darío Brizuela: "Este martes no entrenará, es una cuestión diaria, tiene una pequeña hemorragia y debe dejar de sangrar. Si mañana jugásemos la final de Copa jugaría, pero no podemos arriesgar, en la situación que estamos, a tener otra baja de larga duración. Si tiene sensaciones muy buenas y puede ayudarnos 10 minutos lo valoraremos. Toca apoyarnos en el Carpena para sacar el partido. De momento, no descarto la presencia de Darío, pero si lo intentaremos reservar".

El técnico cajista también alabó el trabajo invisible que realiza Kalinoski: "Al juego de Tayler entiendo que lo que brille sea su acierto de tres puntos, pero hace muchas otras cosas y mientras haga eso debemos confiar en el jugador. Está haciendo algunos tiros precipitados porque tiene ansiedad. No estuvo mucho mejor antes de la primera ventana. Es un jugador de un 42 por ciento de acierto, si ahora está en 15 que tengan cuidado los que vengan". Además, mandó un mensaje de ánimo también a Carter: "Ahora que Darío está regular seguro que aparece Tyson, es la historia de los vasos comunicantes, cuando uno no está aparece otro. Por eso, estamos preocupados hasta cierto punto, porque hay que ser consecuente con lo que hacemos. Sabíamos que esto iba a pasar, por eso ahora toca ser consecuentes". De esta forma respaldó el técnico verde las últimas actuaciones poco acertadas de sus jugadores.