Dylan Osetkowski, Will Thomas, Alberto Díaz, Kameron Taylor... Nombres propios en clave Unicaja

Refería Ibon Navarro en su asistencia a Radio Marca Málaga que "hay una mejor versión, hay cosas que podemos hacer mejor. Hemos ganado la Final Four con versión baja de dos jugadores claves para nosotros. Sin esa participación de dos jugadores muy importantes (en referencia a Osetkowski y Taylor) han aparecido otros. Si conseguimos tener a los 12 en su mejor momento estaremos cerca de dar el máximo, pero eso no es fácil". En un equipo tan coral es complicado que alguien destaque sobremanera, pero también se nota si alguien no está bien.

"Contra Murcia Alberto, Will, Tyson estuvieron muy bien, como Melvin... Tenemos a jugadores como Dylan, que como todo el mundo mira estadística no valora bien todo, pero mejoró mucho respecto a su partido contra el UCAM en la semifinal de la BCL, lo hizo defensivamente metiendo manos y estando siempre en la jugada. Lo importante es que el grupo esté comprometido, a veces el acierto no depende del deseo y el compromiso. Pero en otras cosas sí es esencial ese compromiso", decía sobre el jugador californiano, que estuvo de baja tres partidos por un virus y que ahora le está costando volver. También salieron rumores sobre su futuro: "Dylan estaba en un momento excepcional, le tuvo el virus 10 días fuera. Volvió ya en partidos claves y no ha conseguido encontrarse, le pasó a él como a otros. Kameron volvió a dar esos chispazos ayer pero tampoco estuvo top en Belgrado... Tenemos que ayudarles para tener esas versiones".

"Para un entrenador es una bendición", decía Ibon sobre la ascendente figura de Will Thomas, descarte en la semifinal de BCL ante el Murcia: "Muchas veces te encuentras jugadores que si no entran en la primera rotación o la segunda, que si no tienen minutos en la primera parta ya no están... Da igual con Will, si juega un minuto o 10 o 20, si sale titular o en el 25, está siempre. Es el jugador que mejor entiende lo que necesita un equipo para ser campeón, es el jugador más laureado de la plantilla y no es casualidad. Es exitoso donde va y vemos las razones".

"No me imaginaba esto, sinceramente", decía con sinceridad Ibon acerca del éxito que está teniendo el proyecto al tiempo que bromeaba con la calidad de sus jugadores: "La Copa del Rey llegó demasiado pronto y podíamos morir de éxito. Estamos en horario infantil y hay frases que no se pueden decir. Digamos que con buenos pinceles bien se pinta. Pues eso, el entrenador está en manos de sus jugadores y los míos son muy buenos".

Acerca de ese momento del inicio de la temporada con tres derrotas en 10 días (Zaragoza, Valencia y Gran Canaria), Ibon recordó que "empezamos la temporada sin pívots. Yankuba Sima estaba fuera desde el tercer día de pretemporada, Kravish llegó con un problema en la fascia y tuvimos que jugar con Osetkowski de cinco, el parche de Diop, el de Baba, que nos ayudó un montón. Le ganamos por 20 al Tenerife, que venía sin pretemporada, pero no era verdad. La situación era mala. Si tienes que meter dos jugadores en la misma posición el equipo no va. Oía que es que no trabajan igual, están acomodados... Me parecía injusto, entiendo dónde estoy, pero no me parecía justo", reflexionó sobre aquellas críticas y esa frase en rueda de prensa de "no se ha muerto nadie".