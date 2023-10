Ibon Navarro y el vaso medio lleno: "Hemos mejorado con respecto a la semana pasada"

Ibon Navarro examinaba la derrota del Unicaja en Gran Canaria, con ciertos paralelismos a la imagen de los malagueños en este arranque de ACB, de nuevo sin los suficientes registros para competir un partido donde se empequeñeció en los minutos finales. "Felicitar al Gran Canaria por la victoria. Creo que empezamos el partido muy bien; en el segundo cuarto nos han metido algunas canastas muy difíciles después de unas buenas defensas, algunas situaciones de balón suelto que acabaron en sus manos y anotaron. Todo esto nos ha llevado a momentos de frustración, pérdida de energía delante y que nos ha penalizado. Se han ido diez arriba al descanso, con seis puntos tras pérdidas nuestras, otros seis tras rebote ofensivo... El partido lo teníamos en esos detalles. En el tercer cuarto empezamos muy bien, a forzarles pérdidas, pero el problema está en que no hemos anotado puntos tras esas pérdidas, muchísimos fallos de tiros libres en momentos importantes, donde podíamos recuperarnos más rápido, incluso cuando podíamos sacar más diferencia, y todo eso nos ha hecho daño. Un último cuarto donde no tomamos las mejores decisiones en los últimos minutos. Nos hemos ido para dentro contra Lammers, que nos ha puesto dos tapones; esa pérdida (de Djedovic) que nos cuesta una bandeja. Detalles, que unido al poco rédito que hemos sacado tras las recuperaciones, y a lo que hemos sufrido en el rebote, pues explican el porqué hemos perdido. Estoy contento con la reacción del equipo, especialmente en la segunda parte; creo que nuestra defensa en la primera parte no fue mala. Hay que dar mérito al Dreamland Gran Canaria, pero nos falta más energía, agresividad en el rebote de ataque, un poco de chispa para anotar puntos tras recuperaciones, y por ahí se nos ha ido el partido de ahí".

La temporada pasada fue Brussino el héroe, esta vez un Pierre Pelos que completó su mejor partido como amarillo. "Gran Canaria tiene muchos jugadores capacitados de anotar muchos puntos. Ha sido un partido muy similar al del año pasado. Tapas a Brussino, Ferrán, Slaughter y aparece Pierre Pelos, que mete 20 puntos y hace su mejor partido. Es verdad que venía de jugar bien Salónica. No puedes centrarte en para un jugador porque se te pueden abrir los huecos. Hemos hecho un buen partido a nivel defensivo, ni siquiera creo que hayamos dejado a Pelos, ha tenido mucho mérito en sus primeros triples, porque le hemos retado y ha ido confianza".

"Estoy molesto por cosas que no dependen del acierto, sino de la concentración, estar más intensos. Algún triple que dejamos solo, alguna pérdida innecesaria. Ningún jugador quiere fallar tiros libres. No estoy molesto por eso, el tema está en qué puedes mejorar en cosas que dependan de tu concentración e intensidad; Gran Canaria tampoco ha estado a un nivel excelso en los tiros libres. Jugar fuera de casa y fallar once, tienes que hacer muchas más cosas bien para poder neutralizar eso, la poca presencia en el rebote en ataque, las recuperaciones. No puedo estar enfadado con los jugadores", otra laguna fue ese pobre porcentaje en tiros libres (19/30), algunos de ellos errados en el último cuarto. "Hoy nos tenemos que ir con otras sensaciones. Los 46 puntos encajados en la primera parte te pueden llevar a pensar que no has jugado una buena defensa, eso no es cierto. El Gran Canaria ha anotado canastas muy difíciles y luego a nivel de marcador hemos vuelto. El equipo ha mostrado algunas señas de identidad. Está claro que cuando David está fresco, tenemos más dinamismo; que Yankuba ha estado mejor, tenemos que intentar recuperar a Tyler, meter a Kameron más en el juego. Sumando efectivos. Hoy me voy disgustado por la derrota evidentemente, pero la lectura es que hemos mejorado bastante en algunas cosas con respecto a la semana pasada", ese margen de mejora que es enorme, pero difícil de lidiar por el 1-3.

"La ACB ha subido mucho el nivel y el calendario marca en las primeras jornadas, aunque ni siquiera eso. Hay equipos que en teoría iban a estar abajo y están rindiendo a un nivel espectacular. Es comienzo de temporada, las pretemporadas son irreales y a veces llevan a engaño. Hemos estado sin bases y los pívots los estamos incorporando. La competición no espera y es lo que hay. Esto es largo, estar tranquilos y saber que esto cambia en una semana. Resistir, seguir trabajando y ya cambiaremos estos detalles; no es que el equipo esté a un buen tono de juego, sino son detalles que cambian dinámicas, de concentración y estar más metidos", finalizaba Ibon Navarro en sala de prensa.