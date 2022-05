Ibon Navarro: "Somos un club que tiene un pasado dorado y tenemos que recuperarlo lo antes posible"

Ibon Navarro compareció con rictus serio en la sala de prensa del Coliseum de la capital burgalesa. Otra derrota, cuarta seguida. El equipo no reacciona y parece difícil que lo haga de aquí al final de temporada.

"Fue un primer cuarto en el que conseguimos controlar la salida del San Pablo Burgos, que sabíamos que iban a empezar con mucha energía. No hemos estado duros en el control y el manejo de las faltas de bonus. Permitimos un triple en el último segundo cuando teníamos faltas por hacer en el primer cuarto. El comienzo del segundo lo hemos continuado en la línea de no estar concentrados. 7-0, tiempo muerto y otra canasta más. Cambió ahí la energía del partido, que se ha estabilizado en una diferencia de 8-10 puntos. El comienzo del último cuarto era clave para bajar la diferencia de 10 puntos. Si lo conseguíamos podíamos tener opciones de ganar poniendo presión al rival, pero ha habido dos triples brillantes de Salash que han roto definitivamente el partido, han cogido una diferencia de 20 puntos y el partido se ha quedado sin mucha historia", resumía el técnico vitoriano.

"Me sorprende ver abajo al Hereda San Pablo Burgos, al MoraBanc Andorra ahí abajo como me sorprende ver a otros por encima de las expectativas", respondía Ibon cuando era cuestionado por si ver en descenso al equipo local le sorprendía: "Creo que está muy usado el discurso, pero no ha sido normal el nivel de igualdad que ha habido este año en la ACB, es absolutamente brutal. La plantilla que tenía el San Pablo Burgos al empezar no es la misma que ahora. Veo muchos jugadores de Euroliga y Eurocup al máximo nivel aquí en este equipo. Pero esto no son expectativas, sino resultados. Te metes en una mala dinámica aquí como en otros equipos sucede. Sorprende ver a otros arriba, pero esta Liga es así".

"Hay aspiraciones mucho más bonitas o motivantes como estar en play off o estresantes pero que te activan como es salvarse del descenso", admitía Navarro sobre la situación de su equipo: "Tenemos un objetivo, que es si podemos quedar 11 mejor que 12 y 10 mejor que 11. Tenemos que luchar por eso. Somos un club que tiene un pasado dorado y tenemos que recuperar eso lo antes posible. Será imposible este año, pero no podemos dejarnos ir. No estoy diciendo que lo hayamos hecho, pero no estamos en disposición de tirar partidos y no pelearlos, pero cuando te encuentras a un equipo con la adrenalina de estar al borde, la energía no es la misma con la que disputan opciones, lógicamente. Cuando la vida de uno corre peligro saca energías de donde no hay. Es el caso de San Pablo Burgos, Andorra, Obradoiro, Zaragoza... No es el nuestro. Nuestro objetivos son menos bonitos y activantes que otros".

"¿Se trata de poner excusas o explicar?", decía Navarro cuando se le preguntaba por los problemas físicos: "Porque el quinteto que estaba en la pista al final del primer cuarto y al comienzo del segundo no había ningún jugador enfermo ni que no hubiera entrenado durante la semana. Entonces, si nos queremos agarrar a otras cosas está bien. Pero la realidad es otra. No hemos dado el callo. Tenemos problemas, sí. Nos faltan muchos jugadores, sí. Pero da igual. Tenemos que competir más tiempo de lo que lo hicimos. Se trata de acabar lo mejor posible. Tenemos un partido en casa ante el Baxi Manresa, que es importante para nosotros, es importante para la clasificación y un último partido en Lugo contra un equipo que ha hecho una temporada fantástica. Son dos retos lo suficientemente apasionantes para no pensar en el futuro y sí en el presente".