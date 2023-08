Ibon Navarro pone nota al primer examen

El Unicaja estuvo implacable en Granada, superioridad ante el Covirán Granada que refrenda un trabajo ya realizado de la pasada temporada. Ibon Navarro se mostraba satisfecho con la imagen de su equipo en la Copa Andalucía. "Es pretemporada. Hay que ir sumando minutos, volver a recuperar sensaciones de competir juntos, no sobrecargar a nadie. Ir viendo las cosas en las que estamos bien y en otras donde vamos algo retrasados. Se han visto cosas, que deben ser parte de nuestra identidad, en la que no hemos estado tan bien, sobre todo en el equilibrio entre el rebote ofensivo y el balance; pero hemos ido recogiendo pistas. Los problemas que hemos tenido con Mario organizando el ataque estático, el juego en transición. Hay que ir cogiendo cosas para crecer", insistía el entrenador del Unicaja. "El empaque se puede ver con un quinteto completo, con Will y Dylan. En el momento que entra Ili, Sean o Baba, ya tenemos más carencias a nivel de encontrarnos, saber dónde jugamos. Pero creo que nos han ayudado mucho. Hay cosas positivas para seguir creciendo en pretemporada y creo que estamos en el camino adecuado".

Analizó la primera actuación de Kameron Taylor. "Le he visto bien. Él está buscando su espacio. En la primera parte ha estado para los demás, sin asumir demasiados tiros; en la segunda queríamos que nos diera más en la generación, ha cogido el balón y ha podido ser protagonista, algún pase que no ha visto. Tiene que encontrar ese espacio y rol, porque al final la rotación exterior es la que hemos visto hoy, con Tyson ya de dos cuando estén Kendrick y Alberto, pero más o menos es la que vamos a tener. Le he visto bien, atrás me ha gustado mucho, ha estado sólido, creo que nos puede ayudar un poco más en el rebote. Una primera puesta en escena bastante positiva". Y de Osetkowski, el mejor del primer amistoso. "Lo de Dylan ha sido una cosa muy positiva. El año pasado hablábamos de los tiros libres y ha hecho 13/13. Ha jugado todos los minutos de "5", salvo alguna ocasión que ha jugado al "4". La idea es que vaya al "4", pero desde el "5" nos da una rapidez de manos importante". Y otros nombres propios. "Sean (Smith) muy bien, ojalá le salga algún contrato para jugar en algún sitio porque estamos muy contentos; Baba muy bien en comparación con el año pasado, nos da más cosas; Hugo bien, sobre todo si nos da problemas en el "1". Y los que no han venido. Cuanto más chavales podamos subir, mejor".