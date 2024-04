Ibon Navarro, reflexiones tras concretar el pase a Belgrado

Ibon Navarro analizaba la brillante victoria del Unicaja en Patras, desarrollo muy diferente al visto en Málaga, parecido al de Manresa, por cómo el equipo malagueño pudo acelerar en la segunda parte. Muy meritoria ante esos peligros de Promitheas, mientras que Belgrado ya asoma en el horizonte BCL. "En primer lugar, felicitar a Promitheas Patras por el buen partido y la gran temporada que está haciendo. Ellos demostraron en el Round of 16 por qué merecían estar aquí, y han hecho lo propio en esta eliminatoria justificando el porqué han estado entre los ocho mejores equipos. Merecen nuestro respeto. Nuestra energía ha sido mejor hoy en Patras que en el primer partido en Málaga. La diferencia en Málaga estuvo en los puntos que anotamos desde fuera porque tuvimos buenas opciones de lanzamiento y ellos fallaron. No fue porque jugásemos mejor que ellos. En la segunda parte de Málaga, Promitheas tuvo más energía que nosotros, pero teníamos 20 puntos de ventaja que podíamos manejar a nuestro favor. Hoy ha sido un partido diferente. Ellos han empezado hoy con mucho acierto. Han atacado mucho más por dentro. Yo prefiero esto porque Promitheas es un equipo más eficaz desde el triple que en el juego interior. En comparación con los equipos de la Liga Endesa, Promitheas lanza mucho más que la mayoría desde fuera", comparaba el entrenador del Unicaja.

"Deberíamos haber estado más centrados en la primera parte. Delante tuvimos a un gran equipo que comenzó muy bien. Estaban mejor al inicio en la pista. Nosotros cometimos muchos errores. Supimos reaccionar y jugar a lo que verdaderamente sabemos. Pelear cada balón y cerrar el rebote. En la segunda parte hemos jugado 20 minutos de un gran baloncesto. Estamos muy contentos de volver a la Final Four por segundo año consecutivo", decía Navarro, que insistía en esa profundidad de plantilla como algo determinante. Tener una profundidad de banquillo mayor ha sido muy importante. "Promitheas tiene a varios jugadores que están en 25-30 minutos por partido y no es fácil jugar ante este tipo de equipos. Nosotros necesitamos controlar la defensa y el rebote como hicimos en el primer tiempo en Málaga. Creo que tanto en Málaga como hoy hemos hecho rotar más de la cuenta a un equipo que no suele hacerlo. El ritmo que hemos impuesto y la profundidad de banquillo creo que han marcado la diferencia".

"Hemos controlado a Cowan, a Reynolds, a Hamilton. Eso ha sido clave. En la primera parte les hemos dejado anotar demasiado puntos fáciles en la pintura, pero nuestro plan era frenar el acierto de ellos desde la línea de tres puntos", decía. Como consecuencia, el daño que hizo por momentos Jaime Echenique, peor ese efecto se fue diluyendo.