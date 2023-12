Ibon Navarro le resta importancia a los récords

Unicaja se enfrenta este fin de semana al Fundación CB Granada en busca de seguir luchando por mantenerse en la zona noble de la tabla clasificatoria de la Liga Endesa. En la previa de este enfrentamiento, Ibon Navarro habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

El técnico habló sobre estado actual de Lima: "Gus iba bien, pero ha estado con un virus y ha perdido peso, masa muscular y se ha descompensado su pierna buena con la mala y eso le frena ahora. La idea era meterlo contra Peristeri, pero ahora hay que hacerle pruebas y no sé cómo va a estar. Mañana no va a estar". Tras esto, hizo lo propio sobre Barreiro: "Sin quirófano eran 8 semanas, con quirófano ahora 6. Veremos a ver qué pasa y si puede estar a mediados de febrero, nos llega un bloque de partidos con equipos grandes y tendremos que encontrar soluciones. Nadie es imprescindible en este equipo. Tenemos que pensar en el partido del sábado, que salga todo bien y ver si se puede acortar algo de plazo".

Para completar, el entrenador comentó cómo se encuentra la plantilla en general: "Están bien, a falta del entreno de hoy, hicimos sesiones muy buenas y ya empiezan a controlarse porque la semana que viene es dura, esta semana por el calendario apenas entrenamos, días libres y demás, con lo que esta semana será complicada".

Sobre el inicio de los partidos, Ibon Navarro habló claro: "Los rivales juegan, no estoy de acuerdo. Sabemos que jugar ante estos rivales son así, cada partido es diferente. Los rivales juegan y preparar cosas, tenemos que aprender cómo jugar contra sus ajustes y no creo que haya una falta de activación. Jugamos contra un equipo que juegan muy bien los 3 y últimos cuartos. Será un reto. No creo que tengamos problemas en los inicios a nivel de energía". "Hay una labor de desgaste y ojalá que en el último cuarto lleguen con menos fuerza. Lluís, Thomasson… la gente del banquillo también aporta. Pablo Pin hace buen trabajo para rotar, pero no es tan testimonial el papel de los del banquillo, tiene a seis jugadores por encima del 40% en triples. Es un equipo que sin tener gran ritmo de juego, pues, tienen buenos porcentajes, debemos controlar esos tiros. Las situaciones de indirecto de Cheatham, el juego de Felicio y Lluís costa, una alegría verle jugar y uno de los mejores bases de la liga", añadió sobre el resto de la contienda.

Después de esto, quiso dejar claro la importancia de manejar varios registros: "Esas son las cosas que comentaba, cuando un equipo te da tiro de tres y no aciertas… A los jugadores se les encuentra tiros fáciles si se cierran así, si anotas está bien, pero si no, es un indicativo para bajar una marcha y jugar más. Coges lo que te dan, si te lo dan es porque piensan que te van a ganar así. Si no tienes buenos porcentajes, sufres. Tenemos que acostumbrarnos a tocar pintura siempre".

Antes de acabar, remarcó que no será un ambiente de derbi en la cancha. "Con la cantidad de jugadores extranjeros que hay, no. Hemos jugado muchos partidos con ellos, amistosos y oficiales. El ambiente siempre es bueno aquí, como con Falco que vinieron de Hungría, de Breogán de Lugo", comentó.

Por último, quitó importancia a la racha de resultados: "No me parece muy importante, los récords no valen para nada. Tenemos que decir una cosa, ganar es muy difícil, preguntárselo al Baskonia o al Barça. Que llevemos tantas victorias seguidas implica saber que en algún momento perderemos, mejorar y seguir. Las metas rodantes no valen para nada".