Ibon Navarro: "Las rotaciones nos permiten mantener un ritmo que al rival le cuesta mantener"

Victoria importante de Unicaja en la primera de las dos salidas que deberá afrontar el conjunto de Ibon Navarro, los malagueños se impusieron (74-90) ante el Breogán, una de las sorpresas de esta campaña y en una cancha donde cayó el Real Madrid por 24 puntos. Así analizó el técnico cajista el trabajo de sus jugadores: "Esta es una de las canchas más complicadas de la Liga, ante el rival venia jugando a un gran nivel y también lo ha hecho ante nosotros. La primera parte, el poco control que hemos tenido de las perdidas ha generado muchas ocasiones de contrataque para ellos, sobre todo en el segundo cuarto. El rebote es lo que les ha mantenido muchas veces en el partido. En el tercer cuarto limitamos las perdidas y tuvimos más posibilidades de correr y encontrar mejores tiros. Esas perdidas se han localizado mucho en tiros fáciles fallados que le han permitido volver a meterse en el partido y en el último cuarto hemos encontrado dos jugadores que nos han dado mucho pozo en ataque, han sido Will Thomas y Carter. Ambos han estado a un nivel muy alto".

Mientras, añadía: "El control de los mejores lanzadores de Breogán ha sido importante, ayudado porque no han estado acertados, eso ha hecho que deban aparecer jugadores que tienen menor acierto desde la línea exterior y han estado mejor en este partido. Eso les ha permitido estar enganchados en el partido. Pero al final nuestro nivel defensivo se ha impuesto, nuestra rotación mas larga nos ha hecho dominar el partido y poder correr y anotar fácil ante uno de los equipos que mejor defiende de la Liga". Eso sí, el entrenador vasco reconoció que la diferencia de 16 puntos ha sido demasiado castigo para los gallegos: "El partido estuvo abierto hasta los últimos seis o siete minutos que hemos cogido la ventaja de diez puntos. Han realizado un muy buen partido, pero le ha faltado acierto por parte de alguno de sus tiradores. Es cierto que la diferencia de 16 puntos no es lo que hemos visto en la pista. Han hecho un gran juego, pero estuvieron muy sólidos y nos pusieron las cosas muy difíciles.

Además, recalcó la importancia de este triunfo, debido al ambiente de la pista: "Insisto que jugar aquí es muy difícil , defensivamente es un equipo muy trabajado e intenso que no te permite anotar canastas fáciles y debes estar muy acertado. A ver encontrado la inspiración de Carter nos ha permitido pegar ese tirón al comienzo del ultimo cuarto para no llegar con apuros al final". Respecto a la rotación "especial" que realizó el técnico vasco, se justificó: "Lo que nos ha roto la rotación ha sido que Kravish se cargara muy pronto de faltas y tener que meter a Sima, a quien le ha pasado igual. Ahí hemos encontrado la opción de jugar con Will y Dylan juntos, aunque ellos han apostado por jugar con cuatro pequeños como contra el Granada, nos ha generado un problema que hemos solucionado bien a base de cambios defensivos. No fue solo cuestión de faltas, generalmente hacemos ese tipo de rotaciones para que al realizar tantas se imponga un ritmo que al rival le cueste mantener".