Ibon Navarro: "A ver si esquivamos la ola, pero ya veo que no"

El Unicaja estuvo eficaz en el estreno de su liderato, también con un baloncesto brillante cuando activaba el piloto automático, pero el equipo tuvo una pájara comprensible ante Casademont Zaragoza. Ibon Navarro analizaba el triunfo en sala de prensa. "Buenas noches. Felicitar al equipo por la victoria. Veinte primeros minutos muy buenos. En el tercero henos estado sólidos, con algunas faltas innecesarias que le han llevado pronto al tiro libre. Y en el ultimo nos hemos desconectado. Pasa con los partidos de Zaragoza, que si te paras ellos se meten. Hemos bajado el acierto, perdimos de controlar el rebote. Esto pasa. Hay que quedarse con los treinta minutos. A prepararse bien para lo que nos viene. Los partidos de Zaragoza son un calco. Es normal que por diferentes motivos, bajes. No metes ciertos tiros, no controlas la pintura, el rebote, ellos colapsan la zona. Haces un 9/18 en la primera parte y luego cero, entonces te vas frustrando. Ellos siguen. En Vitoria y Andorra se metieron más, no pudieron hacerlo. Entiendo lo que ha pasado por dónde venimos. El equipo ha hecho un buen esfuerzo por ganar, hace su trabajo y puede pasar lo que ha pasado. Es una anécdota", parecida reflexión que en el primer punto ante Promitheas Patras, aunque se sufrió más que ante Casademont.

Del liderato, insistía Ibon Navarro en que "no es una prioridad. Ya vemos cómo estamos mañana. Todo puede pasar. Es importante hacer las cosas bien. Si hubiésemos jugado mejor más minutos, estaría más contento, pero insisto que es entendible por dónde venimos. A ver si esquivamos la ola, pero ya veo que no. El liderato no es una prioridad. Es difícil que consigamos el liderato en estas jornadas que quedan, y con los rivales que tenemos además. Tenemos Tenerife y Murcia tras la Final Four. Serán partidos raros. No estoy preocupado por el liderato", repetía el preparador vitoriano.

De algún nombre propio, como Djedovic, a quien se le ve recuperado tras ese virus que entró con fuerza en el vestuario "Ya habéis visto que después del virus, hemos visto la versión habitual de Djedo". Y tranquiliza con Osetkowski, que fue el descarte. "Si hoy hubiera un tocado, Dylan hubiese jugado. Se encontraba bien, estaba bien esta mañana. Entrenó ayer. Ha estado con el equipo un día. No me parecía bien sacar bien a un jugador que acumulado una semana jugando. Hemos jugado dos partidos solidos sin él, y además muy sólidos. No tiene ritmo de entrenamiento. Hoy hubiera jugado". También habló Ibon Navarro de Perry, que acumula semanas de buen nivel. Realmente, no creo que haya sido una cuestión de él. Los 23 arriba en el ultimo cuarto, pues puede pasar. Desde Granada ha estado excelente. Hemos subido las transiciones a campo abierto, hablamos con él y lo enseñamos. Hasta hoy, se ha ajustado otra vez. Es el jugador con el que más corremos del campo. Es uno más. Todos son importantes para nosotros, Alberto nos da unas cosas, Tyson otras. Si tenemos que usarle para lo que es bueno, que lo haga. En los últimos los ha hecho muy bien

Y del reparto de minutos que pudo excederse. Estuvo Ibon conversando con Cerveró, preparador físico, durante el último cuarto. "Se han pasado Melvin y Will por la baja de Dylan, y tratamos en el último cuarto que no se nos fuera nadie, con los mismos doce. Había que tener algo de cuidado con esto, así que es normal que Marcos estuviera detrás mía con los daños".