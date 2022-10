Ibon Navarro: "Nos falta el poso de saber que tenemos que hacer en determinadas situaciones"

Ibon Navarro atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Real Betis, correspondiente a la jornada 6 de la Liga ACB. El Unicaja llega al primer derbi andaluz de la temporada tras caer en Badalona, decimotercero en la tabla y con un balance de dos victorias y tres derrotas. Por su parte, el conjunto sevillano tiene una situación aún más comprometida, con un balance de un triunfo y cuatro derrotas, lo que les sitúa en la decimoquinta posición.

Navarro habló sobre Perry, que continúa adaptándose al equipo y buscando el máximo rendimiento tras el Eurobásket: "Le pasa a él y a otros jugadores, se han pasado dos meses sin entrenar, solo recuperando entre partidos, por lo que tienen que acostumbrarse a las cargas de trabajo, a como se hacen las cosas aquí. El rol de Kendrick en Monetenegro le permitía jugar un poco diesel, aquí se pide otra cosas distinta. Aquí cuando estás en el campo tienes que dar el 100%, es algo a lo que se tienen que adaptar. No se le va a ver lo que se vio en la fase previa, esos porcentajes son de super tirador, él es un jugador de campo abierto, que en determinadas situaciones puede anotar de tres. A él también le llegan esas sensaciones de que va a mejor y poco a poco ir".

Sobre posibles críticas por las sensaciones de juego, aseguró no estar "al tanto" de las mismas, a lo que añadió un análisis del partido en Badalona: "Creo que hacemos un partido con unos porcentajes bajísimos, en los que en 29 minutos sacamos tiros buscados, ya sea bajo aro o en el perímetro, y los fallamos, y con todo eso íbamos ganando. Luego entramos en unos minutos en los que tomamos malas decisiones en ataque. Nos estrellamos. Después se suceden las dos antideportivas y en los dos últimos minutos jugamos la peor defensa de todo el partido. Creo que hacemos más tiros de dos que de tres, si lo comparas con el resto de rivales la liga, basándonos en el número de posesiones, estamos hasta por debajo".

"Eso es tanto nuestro, como merito del rival. Hacemos los primeros pases a 10 metros, porque el rival adelanta la defensa. En vez de adelantar el juego te quedas atrás. Cuando se decide el partido ellos dan dos pasos adelante y nosotros uno atrás. Tenemos que trabajar más, si te empujan, pues empuja tú más. Es lo que había pasado en gran parte del partido, pero en nuestro lado habría que quedarse con los primeros 34 minutos y analizar el final", explicaba, a lo que el técnico cajista apostillaba que "todavía nos falta el poso de saber lo que tenemos que hacer contra determinadas situaciones, también es importante vernos en estas para seguir construyendo".

"Un encuentro difícil, no hay partido fácil en la liga. El Betis es un equipo anotador, que roba muchos balones. Si les acompaña el acierto, no como les ocurrió el otro día, es un equipo muy peligroso. El volumen de juego y la capacidad de Shannon Evans es muy alta, la cantidad de posesiones que se deciden con él. Tenemos que limitar su capacidad de generar tanto en pase como en anotación, pero no podemos esperar el acierto del otro día, son jugadores que las meten", comentaba Navarro. Los béticos no han tenido un buen arranque, por lo que el entrenador aseguraba que "vendrán con un extra de energía después de la derrota con Girona en casa y con acierto, es un equipo muy de Luis, con cosas muy trabajadas y que nos va a exigir el máximo".

"A día de hoy nos hemos encontrado partidos en el que teníamos claros los roles y otros en los que no. Si no puedes jugar tu plan de partido tienes que adaptarte. En Badalona, Darío y David no nos pueden ayudar y probamos con Dylan de cinco", decía sobre la polivalencia de la plantilla. "Tyson Carter no ha entrenado en toda la semana por enfermedad, Darío sigue con problemas y David no entrena todavía al 100%. Tenemos la capacidad de apartarnos a pesar de los roles. Tu adaptabilidad te permite eso, en función del rival nos podemos adaptar y también que sea el rival el que tenga que adaptarse a nosotros. Tenemos que ir poco a poco, no pretender hacer 10 cosas a la vez", concluía Navarro, poniendo en valor la profundidad de la plantilla y haciendo repaso del estado físico de los jugadores a lo largo de la semana.