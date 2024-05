"Ibon está como loco por tener a Will Thomas"

Will Thomas cumplirá 38 años el próximo 1 de julio, pero no da visos de decadencia. Fuera de la pista, es un jugador con un peso altísimo en el vestuario, tomado como modelo y un nivel de respeto máximo. Asumió con naturalidad el ser descartado ante UCAM Murcia en Belgrado, el partido hasta ahora más trascendental de la temporada, después llegaría la final. El propio Ibon Navarro aplaudía el comportamiento del pívot en esa fase. "Will Thomas no sé cuántos partidos importantes ha jugado en Europa... No lo sé, más que seguramente el resto de jugadores y entrenadores juntos. Y ayer se quedó fuera y estaba reboteando a los compañeros durante el calentamiento, animándolos, ayudándonos a nosotros y celebrando todo lo que pasaba. Y ese es el secreto de este equipo. Que un jugador como Will Thomas tenga ese comportamiento y actitud, cuando vino para jugar este tipo de partidos; que esté así, eso es este equipo", le ensalzaba. El jugador siempre es egoísta, un tipo que ha transitado en el primer nivel durante más de una década de una década, pero sabe su papel y da ejemplo. Y esos ingredientes a ese cóctel marcan la diferencia. Acaba contrato en verano, pero es un caso particular. No es negociar una renovación cualquiera, lo de Will Thomas es distinto, jugador que se ha ganado un derecho a decidir, tendrá que encajar en las cuentas del Unicaja. Juanma Rodríguez hablaba del papel de Will en el equipo malagueño, también con un carisma singular, todo eso pesa. Y en el Unicaja se le trata con mimo.

"Will Thomas era un jugador muy callado antes, un soldado. El único que no se ha perdido un entrenamiento en dos años. Introvertido. En estos dos años se ha abierto mucho, lo pican, le hacen bromas, le llaman que si el abuelo, el tío. Está disfrutando. El otro día en la ceremonia le preguntaba cuántos títulos lleva y me dijo que ocho. Una trayectoria europea para un jugador norteamericano llevar ocho títulos está muy bien. De los jugadores clave. Nos sentaremos con él. No se ha perdido un entrenamiento con 37 años. Para Ibon, es un jugador de una calidad baloncestística que cualquier entrenador está como loco de tener un jugador como Will, y también a nivel de los minutos y la plantilla facilita mucho las cosas, porque tampoco es un jugador que te vaya a demandar jugar muchísimo, que esté preparado cuando se le necesite", explicaba el director deportivo del Unicaja en Zona Verde de 101TV. ¿Cuánto vale todo eso en el mercado y que tenga un bagaje parecido a Will Thomas? Si sigue dando el nivel, no debería existir impedimento.

"No me llegan tantos ofrecimientos de los agentes, simplemente porque todo el mundo sabe que vamos a seguir con el mismo equipo, que los movimientos van a ser pocos, con Tyson Pérez además. Te llaman para preguntar si va a pasar algo parecido a lo de Darío, pero la gente es consciente que queremos mantener este bloque". Otra pista de que se cuenta con el pívot, pero habrá que sentarse.