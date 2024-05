Juanma Rodríguez y la situación de Barreiro, Sima, Carter, Lima... O Balcerowski

En unas semanas agitadas, ya un verano que se mira de reojo, pese a que equipos como el Unicaja están muy inmersos aún en la temporada, Juanma Rodríguez hablaba de algunos nombres propios en Zona Verde de 101TV. No solo el caso de Dylan Osetkowski, quizá el jugador que más ha circulado en cuanto a rumorología en los últimos días, a otros efectivos de la plantilla le colocan novias. Hay que manejarlo desde la tranquilidad, es ley de mercado que un equipo tan goloso como el Unicaja sea protagonista, significa que las cosas están saliendo en Málaga. "Llevamos 26 victorias. Hay muchos jugadores de esta plantilla que han demostrado la valía a a la hora de jugar quince minutos, pero en el Unicaja, con Ibon Navarro. Habría que verlos en otro escenario y entrenador. No digo que no lo vayan a hacer, sino que aquí lo están haciendo, a ver si en otro sitio. Estamos haciendo un baloncesto atractivo, con jugadores que no destacan tanto, pero sí a los entrenadores a la hora de tener un jugador que sea consistente quince minutos en ambos lados de la pista. Lo puedo entender. A partir de ahí, hay una cláusula que nosotros no vamos a negociar. Si alguno viene y se quiere ir, estaremos preparados. Yo, tal y como está el club, la trayectoria que lleva, yo no me iría, pero entiendo perfectamente las aspiraciones que puedan tener los jugadores. Creo que estamos en un momento muy bonito, donde hay aún recorrido para seguir viviéndolo. Cada uno puede pensar de forma distinta", rotundo el director deportivo.

De Jonathan Barreiro, con el que se tiene sintonía para que continúe, pero que la web Encestando le colocaba como un posible objetivo de Lenovo Tenerife, situación parecida a la de Yankuba Sima. Ambos son cupos y acaban contrato. "Nuestra prioridad es que sigan los máximos en esta plantilla. Ellos lo saben. Nosotros estamos hablando con ellos, como con casi todos. Hay unas conversaciones que se iniciaron. El club puede tener otras prioridades a la hora de acometer las diferentes situaciones y ellos lo saben. Además, ellos se quieren quedar aquí", quedarse con eso último. Quien sí estará en Málaga con total seguridad es Tyson Pérez. que apura su cesión en Andorra. "Tenemos muchas esperanzas depositadas en Tyson Pérez. Un jugador también joven, con 28 años, con mucha capacidad de mejora, que nos va a dar mucha energía, actividad y agresividad, con todo ese margen de mejora en el tiro o la inteligencia, pero esa actividad y energía creo que le viene muy bien al equipo. Procuraremos que esos problemas físicos que ha tenido aquí desaparezcan. Estando aquí con Marcos (preparador físico), creo que va a ir muy bien. No tiene porqué irse nadie, a lo mejor hacemos una plantilla más larga, todos los escenarios están abiertos".

Sobre Augusto Lima, que también acaba contrato en junio. "Augusto está en un proceso todavía. Va dando pinceladas de que puede ir mejorando, pero cuando vienes de una lesión tan larga, es casi un año sin volver a jugar y será otro año para ser el jugador que era. Tenemos el caso de Pepe Pozas, que tuvo lesión de rodilla, y hasta el año y medio no volvió a jugar a cierto nivel en Sevilla. Y Augusto está en ese proceso. Hay días que lo ha hecho bien, otros que le ha costado. El otro día estuvo correcto, en Patras también. No puede encontrar esa estabilidad aún, pero trabaja todos los días como un animal para volver a su nivel. Y después tiene una importancia básica a nivel de vestuario y química. Es un cielo tenerlo. Creo que nos va a ayudar mucho en estos partidos que nos quedan", explicaba Rodríguez. Otro jugador que será difícil retener es Tyson Carter, cuyo salto en registros ha sido alto esta temporada. "Tyson, en su momento tenía contrato con el Zenit, pudimos llegar a un acuerdo con ellos, muy satisfactorio para el club. No quería estar en Rusia y aquí ha encontrado su sitio para crecer como jugador. Tiene mucho margen de mejora. Lo visualizamos en un futuro jugando de '1', que es creo su futuro salto como jugador. Como '2', me cuesta verlo por su físico, que lo está trabajando pero es el que es. Como base le veo mucho margen de mejora, de hecho ya vemos los minutos que le está dando Ibon y le va a ir dando en el tiempo que esté con nosotros. Ya dije que si obtenía regularidad, el equipo iba a crecer, como así ha sido".

Más nombres. El de Kameron Taylor, una continuidad que se está trabajando. "Me alegré mucho por el partido de Kameron ante Murcia, que quizá era de los jugadores más regulares del equipo, con el mejor más/menos nuestro y uno de los mejores de la ACB. No tuvo una buena Final Four, tampoco en Tenerife estuvo a su nivel, y me alegré que recuperara esas sensaciones, muy importante para nosotros porque nos da consistencia y solidez en los dos lados. Es un jugador muy completo. Lo teníamos visto porque pensábamos que Carter se podía ir, lo de Darío fue sorpresa. Tuvimos informaciones directas de Girona, todo lo que me dijeron se ha cumplido con creces. Se le ve más delante, pero defensivamente tiene unos brazos muy largos, tapa mucho, un jugador muy importante que además ha encajado a la perfección". Y mencionando el gran momento de Alberto Díaz. "Alberto está en un momento físico y mental en el mejor momento de su carrera. Es uno de ese grupo de jugadores que está llegando a su madurez a todos los niveles, viendo lo importante que es en el vestuario. No tiene un rol de meter puntos, pero esos rebotes que cogió el otro día significa que estás metido en el partido. Esa concentración que tiene, la forma que tiene de dirigir al equipo. Está en un momento sensacional. Me alegro mucho por él, por todo lo que ha trabajado, lo pasó muy mal los años anteriores al ser el Cid del equipo y ahora tiene muchos compañeros que le permiten disfrutar y ser una pieza muy importante".

Y de un jugador que podría venir al Unicaja: Olek Balcerowski. El periodista Óscar Herreros adelantaba el interés de los malagueños en el pívot polaco de Panathinaikos hace unos días, incluso un fichaje que estaría avanzado. "Es más ruido sobre algo que no tiene fundamento porque tiene contrato, que pagaron una cláusula por él el año pasado. Son situaciones que no tienen sentido, y que además nos está haciendo un poco de daño a nivel de vestuario. Todos sabemos de dónde viene, de unas agencias de representación que quieren intoxicar y mover. Hemos visto algún rendimiento de algún jugador en la Final Four... No nos beneficia para nada. Entiendo la posición que estamos. A mí me encantaría fichar a muchos jugadores, pero sé que ahora no es el momento. Son situaciones que salen, como el de Alberto Díaz el año pasado, que al final siguió aquí. Y nos asociaron muchos nombres que al final no vinieron aquí". Negaba ese interés, lógico, son días de hablar poco y sí actuar con discreción para no complicar las operaciones.