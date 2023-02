Con Ibon empieza todo

“El 90% del mérito del título es de Ibon Navarro”, decía Alberto Díaz aún en caliente en Badalona después de levantar la Copa del Rey. El técnico vitoriano llegó a Málaga hace poco más de un año, después de ser destituido del MoraBanc Andorra. Dos semanas después estaba en el Unicaja. Y ahora se ha convertido en icono del título. Es difícil tocar la fibra en tan poco tiempo. En la pasada madrugada del domingo al lunes, Ibon era el último en salir tras más de media hora haciéndose fotos y firmando autógrafos con todo aquel que se lo podía.

Más allá del cántico de “Ibon tiene un plan”, ha dado una lección en esta Copa del Rey de Badalona, la mejor de la historia era vaticinada antes del inicio por la ausencia de sorpresas en la clasificación, tanto desde el punto táctico como el de la gestión de grupo. Ha ganado la batalla a entrenadores del máximo prestigio en España y Europa.

El proyecto pasa por Ibon, es la pieza clave. Y el Unicaja ya ha dado los pasos para que el vitoriano siga siendo sí o sí entrenador la próxima temporada. Había una serie de cláusulas en el contrato para cortar o ejecutar la prolongación y será este último caso. La determinación estaba tomada antes de la Copa del Rey, no ha sido a raíz del maravilloso título

“Ha salido todo demasiado bien, no es normal. A veces pasan cosas maravillosa. Este es un equipo normal”, decía en una entrevista recién acabada la final con la ACB: “Necesitamos no vernos la cara, soltar adrenalina, desconectar, tenemos cuatro partidos en ocho días al volver. Darío me decía que de la Copa deberíamos volver siendo mejores, capaces de competir con los grandes. Y vamos bien”.

La ascendencia de Ibon sobre los jugadores es grande y la idea de mantener al grueso del grupo para la próxima temporada es parte de este proceso en el que el vasco debe seguir conduciendo el proyecto. Que siga es clave para que el grueso de jugadores den el paso. Se ha llegado mucho antes de la previsto a un hito del calibre de haber ganado una Copa del Rey habiendo tumbado al Barcelona y al Real Madrid. Y ello no debe exceder la expectativas más allá de lo razonable. Pero lo más importante que ha conseguido Ibon y sus jugadores no ha sido esta Copa sino propiciar que se disfrute del juego del Unicaja como hacía mucho tiempo. Y haber construido un grupo quizá irrepetible.

Quedan poco menos de 100 entradas para el partido del próximo sábado 4 de marzo ante el Girona en el que se levantará la bandera del título al techo del Carpena, la quinta de la historia de la entidad. Y cuando en Málaga se ha conseguido esa comunión entre equipo y público se han hecho cosas gigantes. El reto de conseguir dos títulos en una temporada por primera vez está ahí, pero, más que nunca por venir de donde se viene, se trata de disfrutar del proceso, que está siendo un placer tremendo.