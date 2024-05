Domas Sabonis, sí al Preolímpico con Lituania

El canterano del Unicaja Domantas Sabonis ha dado su compromiso a la Federación de Lituania y está listo para regresar representando al equipo nacional lituano este verano para intentar clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección lituana jugará el Torneo Preolímpico FIBA en Puerto Rico del 2 al 7 de julio, enfrentándose a Costa de Marfil y México en el Grupo A; En el Grupo B, Italia, Puerto Rico y Bahréin lucharán por avanzar a la fase final por un billete a París. Será un torneo competido y abierto. Lituania ha sido una clásica en la competición, desde 1992 a 2016 no falló y obtuvo tres bronces y dos cuartos puestos. Tokio'21 fue la primera vez que falló desde la independencia del país.

El entrenador Kazys Maksvytis aseguró que tanto Domas como Valanciunas, otro jugador de calibre NBA “han tenido una temporada dura, un maratón de partidos duros. Hablé con los dos e incluso me pidieron planes de preparación. Hemos recibido un rotundo sí por parte de ellos", afirmó el seleccionador. Domantas Sabonis y Jonas Valanciunas jugaron juntos por última vez en el FIBA EuroBasket 2022, cuando Lituania fue eliminada por la entonces campeona España en los octavos de final. El pívot de los New Orleans Pelicans promedió 16,2 puntos y 10,5 rebotes, mientras que el malagueño de adopción promedió 12,5 puntos y 7,3 rebotes en la postemporada. No volverán a jugar con sus clubes esta temporada, ya que tanto Kings como Pelicans están ya eliminados de los playoffs de la NBA. Domas no estuvo el año pasado en el Mundial después de operarse de un problema en la mano.

Durante la rueda de prensa, el entrenador lituano también habló sobre el prospecto del draft Matas Buzelis. “Matas [Buzelis] ya está listo para participar este año. Esperamos que lo haga. Será muy interesante cómo resultará esta situación si es drafteado. ¿Su próximo equipo le permitirá jugar con la selección nacional? Victor Wembanyama no jugó con la selección francesa el año pasado”, afirmó.