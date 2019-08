Jaime pasa el primer corte y progresando

Al acabar el partido, Sergio Scariolo dio los primeros descartes de la selección española. Pablo Aguilar y Joan Sastre dejan la concentración. El primero tiene unas molestias en una mano que no acaban de irse y el seleccionador estimó oportuno dejarlo fuera. A Sastre le pesa la acumulación de jugadores capaces de jugar en la posición de dos.

Jaime se pudo percibir más suelto en este tercer partido. Anotó diez puntos, capturó tres rebotes, todos defensivos y dio cuatro asistencias. El mismo lo confirmó: "Estaba a gusto en la pista, la verdad es que el partido era lo que era, un entrenamiento, pero he estado bien, a gusto, me he sentido bien, un poco más fresco y contento. Tengo mejores sensaciones que ayer. Mejor en ritmo, más acierto, más agresivo, mejor que ayer"

Por el momento, viajará a Estados Unidos. Su presencia en China, un interrogante: "No pretendo pensar mucho en China, prefiero ir pasando etapas porque si me empiezo a centrar en China lo voy a pasar mal. Es mejor ir disfrutando aprendiendo y luego ya es cosa del seleccionador".

Se le pudo ver jugando como uno en la primera mitad, concretamente en el primer cuarto. Scariolo no le avisó de esta innovación: "No lo sabía, entonces siempre pretendo estar preparado para jugar al uno o al dos. Me he sentido cómodo, pero también me siento cómodo al dos". Por esta cuestión fue preguntado el técnico, sobre la prueba de Jaime en el uno: "Es más un dos que un uno, desde luego. No interesa que sea valiente, sino que tome buenas decisiones, que defienda, que aproveche las oportunidades para anotar, cuando tenga que poner disciplina al equipo. Nunca va a ser un uno como Quino u otros jugadores más clásicos. Tiene que tener una interpretación del rol digamos con más dinámica y con más energía", concluyó.