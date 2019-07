Pablo Tamba y Pablo León, con España sub 16.

La cantera del Unicaja sigue aportando jugadores a las selecciones españolas de las distintas categorías. Rubén Guerrero estuvo con la sub 22, Ignacio Rosa está con la sub 20, Ismael Tamba y Alessandro Scariolo con la sub 18 y hay otros malagueños como Jesús Carralero y Gody Dike en esos grupos. También se conoció la presencia de otros dos jugadores de la cantera en la sub 16: Pablo León y Pablo Tamba.

Los dos jugadores formaron parte del equipo cadete que, a las órdenes de Javi Montañez, completó un notable Campeonato de España cadete, en el que cayó ante el Real Madrid. Ya habían estado en listas previas y ambos tendrán un verano bastante movido. Y es que la sub 16 afrontará un doble reto este verano del 2019. Primero, el Festival Olímpico de la Juventud de Baku 2019 (del 21 al 27 de julio), una cita organizada por el Comité Olímpico y en la que se enfrentará a algunas de las mejores selecciones del continente de categoría cadete.La cita de Baku también servirá como preparación para el Europeo sub 16 de Italia, que se disputará en Udine del 9 al 17 de agosto y en el que España está enclavada en el mismo grupo que Macedonia, Letonia e Israel. Es clasificatorio para el Mundial sub 17 del año próximo.

Pablo León, hijo del ex jugador Alfonso León, es un pívot de 2.01 metros que lleva en órbita de selección española desde el programa de detección. Este año pasará al equipo junior, igual que Pablo Tamba. Reclutado con su hermano Ismael desde Puente Genil hace dos veranos, su progresión ha sido excelente en edad cadete y se ha metido en esta lista.

También está Rubén Domínguez, canterano cajista durante cuatro años y que se fue el pasado verano al Torrelodones madrileño. Él ya fue subcampeón de Europa en una generación en la que también estaban Javi Rodríguez, Pablo Sánchez y Jeffry Godspower, que estarán este año con la sub 17, que no compite oficialmente y con la que se trabaja con vistas a la próxima temporada.

La concentración comenzará el 13 de julio en Torrejón de Ardoz, y también se incluyen dos partidos en los que se enfrentará a esa selección sub 17 Masculina. Dani Miret será el seleccionador y contará con la ayuda de dos expertos en categorías de formación como Juanan Serra y Xavi Albert.