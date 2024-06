Cuando Jerry West apareció por Málaga

Día de luto para el baloncesto global. Un icono de la NBA como Jerry West fallecía este miércoles a los 86 años de edad. El logo de la NBA desde 1969 y uno de los grandes jugadores del siglo XX. Leyenda de los Lakers, en Los Ángeles jugó toda su carrera (1960-1974), donde consiguió ser catorce veces All Star, Mejor Quinteto de la temporada hasta en diez ocasiones y miembro del Salón de la Fama en 1980 y el primer MVP de una Finales, la única vez que ese galardón fue a parar para un jugador que no ganó el anillo, finales que fueron a parar a los Celtics. Solo ganó un anillo (1972) de las nueve finales que disputó, una década de los 60 dominada por los Celtics de Bill Russell. West se retiró habiendo anotado 25.192 puntos (por entonces tercero en la historia por detrás de Wilt Chamberlain y Oscar Robertson) con un promedio de 27 por partido (el cuarto mejor en la historia de la NBA solamente superado por Michael Jordan, Chamberlain y Baylor). La leyenda angelina, siendo gerente de los Memphis Grizzlies, vino a Málaga en alguna ocasión. Tierra con facilidad de captar a multinacionales NBA, gracias a la proximidad de Marbella o The Embassy, esa instalación referencia en El Higuerón, regentada por Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, que cada día suena con más fuerza en el universo NBA.

En el caso de Jerry West, que hizo una primera visita en noviembre de 2004, fue para interesarse por un canterano del Unicaja que empezaba a llamar la atención en Estados Unidos. En un Unicaja-Panathinaikos de Euroliga. Se trataba de Fran Vázquez, que finalmente no cruzó el charco, pero no fue por intentos. En esos tiempos, ojeadores NBA pasaron con frecuencia por el Carpena. "Gasol me lo ha recomendado. Me han hablado muy bien de él y siempre me gusta viajar para ver algún partido de quienes pueden ser interesantes", explicaba West por aquel entonces, aprovechando ese paso breve por Málaga para ver a Herrmann, Bremer o Garbajosa. Una carrera como ejecutivo que estuvo a la altura como jugador. A comienzos de los ochenta, fue director general de los Lakers. Ingeniero de los Lakers del Showtime, con Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar o James Worthy, equipo que marcó una dinastía en la Liga, que transformó el producto, de nuevo en rivalidad con los Celtics, y cuatro campeonatos al contador angelino. Con unos Lakers en entreguerras, ya en los noventa, consiguió los derechos de un tal Kobe Bryant en 1996. Drafteado por los Hornets, pero West de forma subterránea siguió a Kobe en esos campus previos al Draft. Días después, consiguió el traspaso con los Hornets, en una de las operaciones que cambiaría el futuro de la Liga a medio-largo plazo. Para poner la guinda, se hacía con Shaquille O'Neal en 2000 como agente libre, que servirían para ganar tres campeonatos consecutivos.

En febrero de 2006, Jerry West volvía a aparecer por el Martín Carpena para ver un Unicaja-Partizán de Euroliga. "Siempre veo cosas interesantes cuando vengo a Málaga. El Unicaja está haciendo un magnífico baloncesto, es un referente en Europa. La plantilla es bastante buena, tiene jugadores interesantes, además de un gran entrenador. Muchos jugadores como Garbajosa, Berni o Cabezas podrían jugar en la NBA. Son grandes profesionales y tienen buenas condiciones. Sólo necesitarían que alguna franquicia apostase por ellos y aprendiesen lo que les falta a su juego para tener minutos en la Liga. También otros españoles como Navarro y Rudy Fernández. Sigo a la Selección muy de cerca", decía al redactor de Deportes de Málaga Hoy Félix Godoy, en ese momento en As.