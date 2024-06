El Unicaja 2024/25, renovaciones y salidas: Thomas, Osetkowski, Carter, Kalinoski, Taylor...

En su comparecencia ante los medios para hacer balance, López Nieto habló inevitablemente del futuro del Unicaja en cuanto a la plantilla. Se redunda en la idea de hacer una plantilla de 13 jugadores, se valora que no hubo que hacer fichajes a mitad de temporada y que así se cubre cualquier contingencia. Además, si se producen los movimientos esperados puede ganarse flexibilidad con los cupos.

Acerca de las recientes renovaciones de Kalinoski y Taylor, López Nieto aseguró que "hablo de hechos concretos. Queremos mantener el proyecto, pero esto es deporte profesional. Con el proyecto listo, el año pasado llegó alguien y pagó y se fue. No puedo garantizar lo que no domino. Entendíamos que Tyler y Kameron eran básicos para nuestra filosofía de club, podían tener ofertas importantes, pero tenían compromiso con el club, cuando dos partes quieren continuar el arreglo es más fácil. El que quiera estar estará y el que no, se irá. Pero aquí no hay ninguna oferta por ninguno, estamos trabajando todos los escenarios, todos los puestos y todas las posibilidades que pueden suceder. Un jugador se te puede lesionar, se puede ir. El año pasado los tiempos nos vinieron muy bien. Cuando Brizuela ficha Taylor tiene dos días para pagar y salir. Si Brizuela paga la cláusula más tarde igual podía no haber venido Taylor. Los que quedan pendiente se está negociando, la idea es mantener el bloque absolutamente", analizaba el presidente.

"Es más difícil dar salidas que dar entradas. Los que saben están trabajando. El club tiene la intención de hacer lo más rentable para el juego y para lo económico. No voy a adelantar nada, todos podrían continuar. No hay ninguno descartado porque pueden darse escenarios diferentes. Cada uno tienen sus pretensiones individuales y que pueden no coincidir con lo del club. Deben adaptarse al proyecto, no el proyecto a los jugadores. Hemos aumentado las cláusulas de Tyler y Kameron, quien venga debe pasar fuertemente por caja. Lo vamos a blindar porque hay un proyecto sólido y estable. No puedes tener a los mismos 12, la misma plantilla, siempre. Debes tener ventanas abiertas. Cómo entran los que vienen y cómo salen los que se van".

"Con Will Thomas ha hablado quien tiene que hablar. Will ha pedido un par de semanas de reflexión personal, dirá cuál es su postura, aunque no garantiza que vaya a seguir. En las condiciones que podríamos querer a ver si le interesa. Lo llevan Juanma e Ibon y lo miro desde la barrera. Primero es si quiere seguir jugando al baloncesto o no. En ese estatus, si juega el baloncesto y me cuadra la oferta del Unicaja, continúo. Si quiero seguir jugando y no me cuadra... Los otros tienen que ver si quieren jugar más o no, son situaciones diferentes", especificaba el presidente con la situación del ala-pívot de Baltimore.

"Dylan Osetkowski y Tyson Carter, por edad y situación personal, puede pensarse que pueden salir, pero a día de hoy no hay nada. Tienen cláusulas distintas. No hay ofertas. Carter fue el último fichaje el año pasado, se enquistó porque sus agentes querían tener libertad en diciembre para salir a Euroliga y dijimos que nada. Fue parte de la negociación, ahora tiene una cláusula aceptable, aunque creo que vendría bien que siguiera, a él y a nosotros. El verano puede ser largo. Tenemos todas las opciones abiertas. Puede caerse uno o ninguno", señalaba López Nieto, que confirmó que "va a ser una plantilla de 13 jugadores, nos ha venido bien, la BCL es complicada para el descarte. Por ejemplo, no hemos fichado en toda la temporada, junto al Madrid somos los únicos. Hay una plantilla versátil, puede haber alguna lesión y no se nota. Ha sido un éxito, la mayoría de los equipos han cambiado 3, 5, 7 o 10 jugadores. Vamos a ir esa plantilla. Si después el mercado dicta cosas distintas... Los puestos del 1 y el 5 son muy complicados. Nos ha ido bien así, tener ese margen".

Aunque tanto el presidente como el directo deportivo, Juanma Rodríguez, han apelado a las cláusulas de rescisión para cualquier salida, el presidente no es inflexible si hay otras situaciones ventajosas aparejadas. "Si vemos una posibilidad, una cosa es ser duro y otra ser inteligente. De entrada, respeto. Y el respeto es la cláusula. Una vez te sientas y dices 'bueno, si nos dan esto, nos quitamos esto'... Con Brizuela fue cláusula y así se llegó y se produjo. Si vemos la negociación es realizable, te ofrecen esto o lo otro...No puedes ser tan torpe. Pero está claro que no se cachondean de nosotros. El Unicaja puede decir en mi hambre mando yo", cerraba el presidente cajista sobre este tema.