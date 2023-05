Jonathan Barreiro: "No vas a tener muchas oportunidades en tu carrera de jugar una Final Four"

Jonathan Barreiro, cuyo protagonismo en el equipo ha sido creciente por su solidez, habla de cómo se aproxima el Unicaja al arranque de la Final Four de la BCL: "Con mucha ilusión, al final en tu carrera como jugador no vas a tener muchas oportunidades de jugar una Final Four y tenemos que aprovecharlo. Vamos a tener mucha gente detrás nuestra. Queremos estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Llegamos en buena forma, nos toca un equipo muy duro, el 80% lleva jugando dos años juntos y será complicado".