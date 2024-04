Juanma Rodríguez: "Dylan tiene una buena cláusula, estamos tranquilos"

El Unicaja afronta con calma tensa lo que pueda ocurrir Dylan Osetkowski, jugador que ha multiplicado su valor esta temporada en Málaga. Retenerlo será difícil, por su talla y unas características cotizadas en el mercado de Euroliga. Hay un ruido incontrolable, las llamadas y los intereses entran en ebullición, ya un mes de abril donde el mercado empieza a fluir. Pero la posición del club es privilegiada, no solo en caso de Osetkowski, sino en el grueso de jugadores que acaban contrato más allá de este verano. Jugadores como Tyson Carter, Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic y David Kravish, o también Kameron Taylor cuando fichó, tienen cláusulas de salida holgadas, para el contexto actual del mercado. El paradigma fue la salida de Brizuela el pasado verano. Y ahora podría darse con Osetkowski. Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, hablaba en COPE Málaga de la situación del californiano. "Dylan tiene contrato y una buena cláusula. A partir de ahí, a estar tranquilos. Hay cosas que no puedes controlar, como el que venga y pague su cláusula, algo que ya nos pasó el año pasado con Darío. Creo que él está muy a gusto aquí, y lo que tenemos que hacer estar tranquilos. Seguro que estará con nosotros. Y si no, por si se produce algo en el verano, estar preparados para traer a otro jugador", trabajando en todos los escenarios Rodríguez.

Ibon Navarro hablaba hace justo un mes de esa posición del Unicaja, en el caso que equipos de Euroliga quieran pescar en Málaga. "Queda mucho. Es algo que si llegas al final de temporada, sin un objetivo común, sin tener claro que tus objetivos personales pasan por conseguir los del grupo, puede ser un problema. Creo en las personas que hay en este equipo. Son pocos jugadores los que acaba; seguramente no podamos competir con el atractivo que puedan tener ciertos equipos que juegan Euroliga, pero creo que aquí ofrecemos otras cosas. El club ofrece otras cosas, el equipo ofrece otras cosas, y creo que los jugadores se han dado cuenta, que no es fácil, que el cartel individual mejora si el grupal es bueno, y al revés. Siempre he dicho que tenemos 13 jugadores de Euroliga porque son capaces de dar un rendimiento en poco tiempo muy alto, en poco tiempo, precisamente lo que buscan equipos de Euroliga, no estrellas, sino que se complementen bien a sus estrellas. No puedo pelear contra eso porque es verdad, pero los jugadores que tienen contrato y los que acaban, son conscientes que cuanto mejor lo haga el equipo, su situación personal va a ser mejor. Y siempre es mejor poder elegir que no hacerlo; pero una vez puedan elegir, usaremos nuestras bazas para convencer a nuestros jugadores de que se queden, si las dos partes queremos que sea así", explicaba el entrenador del Unicaja.

La salida de Dylan se acerca al millón

Las cifras de las cláusulas de rescisión tiene como mínimo 500.000 euros y alguna rebasa el millón de euros, al estilo Brizuela. En algunos casos estaban ligadas al sueldo. Pagas más, cláusula más alta. Pagas menos, cláusula más baja. Ley de mercado. En el caso concreto de Osetkowski no llega al millón de euros el buyout, pero se acerca. Son cifras “bastante altas” cuando se cuestiona a agentes que intervienen en el mercado y que “muy pocos” clubes en Europa pagan habitualmente. En el caso de Brizuela, por ejemplo, fue determinante, además de su calidad, el hecho de ser cupo. El agente de Osetkowski es Misko Raznatovic (también de Ejim, Perry, Djedovic e Ibon), que suele medir bien los tiempos con sus jugadores. Se recuerda el caso de Nedovic cuando se ganó la Eurocup. Pese a los rumores, se quedó un año más para jugar la Euroliga liderando aquí.