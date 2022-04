Juanma Rodríguez: "Este es el Unicaja que no queremos ver nunca"

Juanma Rodríguez era uno de los últimos altavoces del Unicaja que quedaba por hablar tras lo sucedido días atrás en el Carpena en otro ep¡sodio negro más esta temporada. La derrota ante Lenovo Tenerife mantiene aún molesto al director deportivo cajista y pidió públicamente "disculpas" por lo sucedido en una entrevista en Ser Málaga: "Evidentemente no es el Unicaja que queremos ver. Es el Unicaja que no queremos ver nunca".

"Son días que salen así. Curiosamente, en el mejor momento de la temporada del equipo, habiendo ganado en Barcelona, nadie esperaba esto. Sí por la entidad del rival, pero no que no pudiesen competir ese partido. Todavía un poco enfadados, pero trabajando duro para revertir la situación", explicaba Juanma, que razonaba: "Ni el jueves éramos tan buenísimos por ganar al líder de la Euroliga y la ACB. Ni el domingo éramos tan malos por perder ante el Tenerife. Lo que no nos gusta es perder de esa manera. Los jugadores son los primeros que querían delante de su gente un buen partido, conseguir otra victoria. Circunstancias que se producen. Nos fuimos achicando, fuimos un juguete roto en manos de un equipo que sabe jugar bien".

El director deportivo cajista reconoce que han sido días de actividad analizando todo lo sucedido: "Todo hay que analizarlo, Ha habido reuniones, se ha hablado con jugadores y cuerpo técnico. Se ha analizado el partido, todo. Intentaremos que no se vuelva a repetir, porque a nadie le gusta, los primeros a los actores principales, los jugadores. Delante de nuestra afición dar este partido".

Sobre los jugadores, de los que reconoce que están fastidiados, apuntaba esto: "Pasa muchas veces que te bloqueas, el rival te supera, lo intentas, no puedes, te quedas bloqueado... Son los primeros fastidiados. Han pedido disculpas por redes. Quieren cambiar esto para que no se repita. No lo merecen por su trabajo ni a los aficionados. Ellos nos han estado apoyando pese al año no tan bueno. Siempre con respeto y apoyando al equipo. Intentaremos que no se vuelva a repetir".

"El objetivo primero es ir al campo de Joventut, salir a ganar, aunque es un equipo que está haciendo una buena temporada. Si no puedes ganar porque son mejores que tú, en una liga muy exigente, dar lo mejor de cada uno y dejar la última gota de sudor y sangre para intentar traer la victoria. si la conseguimos allí, lo mismo ante lo que quede. Vamos a trabajar duro para conseguir el mayor número de victorias y estar lo más arriba posible", decía Juanma sobre los objetivos más inmediatos, dejando claro que "este equipo lo ha hecho, ha conseguido victorias importantes e intentar mirar hacia arriba, ningún jugador quiere salir a perder de 35. Eso es lo que tenemos que analizar".

Sobre la lesión de Abromaitis apuntó que esperan resultados de más pruebas para conocer el alcance real de su lesión, a la espera de poder recuperarle a él al menos tras la baja de Carlos Suárez: Hoy le están haciendo pruebas para ver si puede unirse al equipo al final. Cuando tengamos resultados lo comunicaremos a todos. Son bajas importantes. Si podemos recuperar alguno será una buena noticia.