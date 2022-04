Ibon Navarro tira de Saint-Supéry y Folgueiras

El Unicaja se ejercitó este martes en sesión vespertina en el Carpena. Tiene una razón y es que los entrenamientos suelen realizarse por la mañana, pero se retrasó unas horas para que pudieran asistir Mario Saint-Supéry y Álvaro Folgueiras. No hay que olvidar que los jóvenes tienen instituto y lo ideal es alterar lo menos posible su dinámica. Ibon Navarro tiró de los dos canteranos, que están viviendo unas semanas intensas. Ambos estuvieron hace unos días en Liubliana disputando el Adidas Next Generation de la Euroliga como invitados, donde quedaron terceros y dejaron un buen regusto.

El técnico los llamó después de no poder contar con Carlos Suárez, que se perderá lo que queda de campaña, y Tim Abromaitis. Queda por conocer el diagnóstico del estadounidense, también con la posibilidad de haber jugado su último partido esta temporada. Pero este escenario no es definitivo. De fondo está la idea de reforzarse para este tramo de curso que resta en Los Guindos. Mientras tanto, los dos jóvenes ayudarán en los entrenamientos y seguirán ganando horas de vuelo antes de disputar la fase de ascenso a la LEB Plata y el Campeonato de España junior. Saint-Supéry de momento no se incorporará con el cadete al Campeonato de Andalucía de su edad.