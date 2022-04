Jaime Fernández da la cara: "No podemos dejarnos llevar, hay que salir a matar"

Ha sido una semana dura para el Unicaja, con el alegrón del Palau Blaugrana. Pero antes cayó eliminado de la Basketball Champions League y después fue humillado por el Lenovo Tenerife. Bajan movidas las aguas en Los Guindos, donde además se baraja salir al mercado por las lesiones. En ese clima crispado salió a dar la cara Jaime Fernández, una de las voces fuertes del vestuario.

“Dolidos, estamos bastante dolidos por la imagen. Cuesta sacar las imágenes del partido, son como una pesadilla. Un poco inexplicable, como un poco la temporada. Creo que estamos bastante mejor, pero un poco lo que ha sido. Partidos muy buenos, partidos buenos y de repente un golpe que nos pegamos. Fue muy duro, uno de los partidos más malos que recuerdo. El ambiente que se queda muy frío entre los jugadores, con la afición, entendible. Ha sido duro, todavía no lo hemos olvidado. Trabajando en ello, ha sido un momento complicado. Hay que afrontar la realidad, levantar cabeza y tirar para adelante”, explicaba el madrileño en Cope Málaga: “Entiendo que la gente pueda dudar del equipo por la temporada un poco dando tumbos. Ahora sí, ahora no. La gente puede pensar que no entrenamos, pero ni mucho menos es eso. Ya nos gustaría estar donde queremos estar, entre los seis primeros y en la Final Four. Somos los primeros que vivimos bien o mal en función de lo que pasa en la pista. Somos los primeros que queremos ir bien. Entiendo que la afición esté descontenta. Somos un grupo que trabaja, no es una cuestión de trabajo o de esfuerzo, es a lo mejor más de esos momentos de cuando las cosas no van bien no bajar los brazos. Ese carácter, esa garra a veces hay que sacarla. Calidad tenemos, es un equipo que tiene puntos. Pero a veces hay que poner más cosas. Hay que cambiar las cosas, trabajamos pero no lo estamos consiguiendo”.

El base dejaba claro que quiere seguir peleando. “Yo intento resignarme ante la situación, siempre intento verlo desde el lado positivo. No me creo que el Tenerife sea 40 puntos mejor que nosotros, no me lo creo. Me resigno. Afronto la realidad, el Tenerife nos ha dado un repaso, pero me resigno. Siempre tengo confianza en que vamos a cambiar la situación. Llámame tonto pero no tengo ganas de salir corriendo. Tengo confianza absoluta en el grupo, en el club. Me gustaría resarcirme de esto”, continuaba: “Pienso en el siguiente partido. Es importante esa décima plaza, no está imposible llegar a ciertas posiciones más arriba. Es fundamental acabar la temporada bien. No creo que esté en la cabeza de ningún jugador ni de entrenadores dejarse llevar. Hay que salir e ir a matar, con ese sentido de urgencia de ganar como sea. No podemos dejarnos llevar. Representamos mucho más que un simple equipo. Hay que darlo por acabar lo mejor posible y lo más arriba posible”.

Jaime Fernández trató más temas en la entrevista:

“He leído poco, intento leer lo menos posible. Pero sí que es verdad que hubo gente que le molestó. Así lo sentimos en ese momento. Luego te pones a valorarlo y quizá no fue lo más acertado. Pero en ese momento no piensas. El martes tuvimos un partido muy duro contra el Manresa que pudimos haber ganado perfectamente, perdimos. Nos quedamos fuera de esa Final Four que nos hacía mucha ilusión a los jugadores. Después de ese gran palo que nos dimos y el grupo estaba muy jodido, la gran alegría que nos llevamos el jueves de la euforia nos hicimos una foto y la colgamos en las redes. Estábamos contentos y felices de habernos resarcido de ese partido del martes. Ganar en el Palau muy pocas veces se hace. Fue sin más, no lo valoramos. Yo de hecho la tengo en mi perfil porque fue una alegría que nos llevamos y la colgamos sin más. Entiendo que a alguien le haya podido haber molestado por el partido del martes. Así lo hicimos, así lo sentimos y es lo que hay. No podemos olvidar que detrás de las redes sociales hay personas y que igual que estábamos eufóricos nosotros pues igual estaría el que lleva las redes en el Unicaja. En ese momento también lo sentiría así y la subió también. Entiendo lo que mucha gente ha podido sentir. Ya está. Pedir disculpas si alguien le ha podido sentir mal”.

¿Falta mala leche?

“He compartido con muchos jugadores vestuario con buenas personas, malas personas. Hay que diferenciar con ser buenas personas, que es un principio que todo el mundo debe tener. Luego en la pista pues tener ese carácter, independientemente de si eres buena persona o mala, darlo todo por el equipo, por la camiseta que llevas. Creo que tenemos el potencial para hacerlo, lo podemos hacer. Da la casualidad que todos somos buenos chicos en este equipo, no creo que necesitemos una mala persona para cambiar eso. Simplemente cuando te pones la camiseta y ves que te están toreando, darlo todo y cambiar eso. Eso sí hace un poco de falta”.

Renovación

“No tengo ni idea la verdad. No hemos hablado nada. La temporada no es óptima para hablar de renovaciones. Imagínate después de estar fuera de la Final Four y de perder de 40 ahora renuevo. No tiene sentido. La temporada no ha sido óptima para renovar durante la temporada porque no ha sido una buena temporada. A día de hoy no sé nada, no sé si al club le interesaría que yo siguiese. No nos hemos sentado a valorar la situación. Creo que todavía no es momento porque hay que cerrar bien esta temporada porque quedan partidos importantes. Para mí personalmente es importante acabar bien porque para el club es importante acabar bien. Todos los focos y la energía tienen que estar en eso”.

Vuelta tras la lesión

"Ha sido una lesión bastante jorobada porque hablábamos de 3/4 semanas y cuando volví parece que no estaba del todo cicatrizado y tuve una recaída. Para durante las siguientes tres semanas completamente y de un parón a casi ponerme a jugar casi toda la carga de partidos que hemos tenido. Físicamente no llego, no tengo esa fuerza ni esa frescura que tenía antes. Es la realidad, es como yo lo siento. Esta semana es más larga, creo que me puede venir bien para coger esa fuerza y ese ritmo. Seguro que voy a conseguir ser el que era, no sé si me dará tiempo antes de que acabe la temporada".

Sentir del vestuario

"Desde dentro duele. Sí duele vernos en esta imagen contra el Tenerife. Lo hemos hablado entre los jugadores y queremos el Unicaja de la Copa del Rey del 2020, con la ciudad volcada con nosotros. La ilusión es ver al Carpena disfrutar y estar con nosotros como ha estado. Y es la ilusión de verdad. Nos gustaría conseguirlo".

Pérdida de protagonismo con Katsikaris

"La realidad es que más allá de Brizuela o Katsikaris sí que perdí la confianza. Es una realidad y no lo voy a negar. Hubo circunstancias obvias, que todo el mundo las vio, y perdí la confianza. Yo como deportista y autocrítico que soy y siempre seré la confianza la perdí yo en mí mismo. Obviamente tuve menos minutos, pero en la pista estás tú y tú sólo. Sí que es verdad que perdí la confianza y partir de que perdí la confianza en mí muestras una imagen menos segura y cuesta que confíen más en ti. Lo que tengo que aprender de eso es que a pesar de tener menos minutos hay que seguir confiando en ti y haciendo el mismo trabajo. He tenido momentos muy muy buenos, luego tuve momentos muy malos y luego remonté poco a poco y llegó la lesión. En eso estamos, está siendo una temporada de luces y sombras".

"Son palabras duras. He intentado despejarme un poco del partido, normalmente suelo escuchar las ruedas de prensa y demás. Son palabras duras, pero es muy fácil hablar con palabras, te diría que soy resiliente pero las cosas se demuestran en la pista. Para cambiar algo hay que afrontar lo que estás haciendo. En el partido no tuve esa fuerza para poder sacar ese carácter y sacar algo diferente en el equipo, yo no la tuve. Entiendo que el entrenador pueda decir esa palabra. Me gustaría que se me metiera en ese barco de los que tienen carácter y resiliencia porque durante mucho tiempo lo he tenido. Pero las cosas se muestran con acto, tendría que haber dado un paso más".

Lesión de Abromaitis

"Una faena para nosotros. Sabíamos que teníamos muchos partidos seguidos en muy poco tiempo y que algo podía pasar, pero no tanto. Carlos Suárez también muy mala suerte, pero Abromaitis más aún. De un golpe con el que siguió jugando, también hay que valorar esa fuerza porque tenía el pómulo roto no sé por cuantas partes. Siguió jugando y aportando. Para nosotros es una faena porque es un jugador clave".