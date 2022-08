Juanma Rodríguez: "Veo mucha ambición, la gente está con muchas ganas de trabajar"

El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, habló en la presentación de Dylan Osetkowski. "Es un jugador que empieza en la universidad en Tulane y después Texas, el siguiente verano jugó con Cleveland en la Summer League. En Europa, Gottingen, Ulm y Villeurbanne. Es un jugador que puede alternar las dos posiciones. En Ulm fue cinco, en Asvel jugó más de cuatro. Creemos que para ese puzle del juego interior se acomodaba muy bien a lo que buscábamos para jugar en ambas posiciones. Compartir esas posiciones de 5-4 y 4-5 con Will Thomas. Creemos que tiene una gran capacidad de crecimiento", aseguraba Rodríguez.

Cuestionado después por cómo era el grado de satisfacción con la plantilla formada, decía Rodríguez que "ha sido un verano muy largo, casi tres meses desde que empezamos, desde que acabó la temporada hasta fichar al último jugador. Contratamos nueve jugadores, en algún momento parecía que podían haber continuado más jugadores del año pasado, en otros momentos no. Tuvimos que reinventarnos dentro del plan. Estoy moderadamente satisfecho. Todos han querido venir aquí. Dylan dio una respuesta por lo que apostó para este proyecto. Terminamos el 12, en junio no sabíamos si íbamos jugar la BCL... Él apostó por Málaga", afirmaba el director deportivo cajista, que, no obstante, es precavido: "Todas esas cuestiones están bien, es bonito decirlo pero hay que demostrarlo. Ahora nuestro trabajo, el de todos, es que este grupo de jugadores rinda lo mejor posible. No se trata de que haya buenos o malos fichajes, es buen o mal rendimiento. Creo que, a pesar de que tenemos alguno fuera, ya casi todos los jugadores han estado en Málaga, tienen casa, están asentados, con su familia muchos, ahora tienen que estar focalizados en venir a entrenar duro y prepararnos lo mejor posible. Hemos hecho una plantilla con muchos fichajes, nunca hice así una plantilla salvo en LEB con el Betis. Reunimos un equipo con características diferentes, bastante versátil, talento en ataque, con tiro, capacidad de pase... Además, hay una plaza de americano libre por si hay alguna contingencia durante el año. Hay que apretar a todo el mundo, trabajar duro. Hay que conjuntar las piezas y que sea lo mejor posible. Estoy contento por cómo van las cosas, pero tenemos que acelerar la integración del engranaje y hacer una temporada bonita, que es la ilusión de la gente que está en el club y, por lo que me llega, desde los aficionados. Ojalá sea así y tengamos un año bueno".

"Vamos a empezar por lo de la BCL", respondía Rodríguez cuando se le cuestionaba por los objetivos de la temporada: "Es un objetivo ya en pretemporada y con algunos jugadores que no estarán aquí hasta días antes. La parte favorable es que jugamos aquí con nuestros aficionados. Hay que trabajar para ganar cada partido. Lo tenemos clarísimo. Queremos mejorar lo que se ha hecho las últimas temporadas. No me pongo un límite, a ver qué da de sí el equipo, veo ganas y ambición, la gente está con muchas ganas de trabajar. Si tienes esos ingredientes es más probable que puedas conseguir muchas victorias".