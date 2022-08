El pálpito de Osetkowski, de San Diego a Málaga

Dylan Osetkowski habló en inglés pero entiende el castellano y se animó con algunas frases en su presentación como nuevo jugador del Unicaja. Es natural de San Diego, ciudad americana al sur de California, en la frontera con Tijuana, México. Lo lleva tatuado en su brazo derecho a todo trapo. También se atrevió con alguna broma durante su comparecencia. Relató que tuvo un pálpito en aquel partido de Eurocup de la temporada 2020/21 en el que dio un recital en el Carpena y ganó con el Ulm, de que podría jugar alguna vez aquí. A sus 26 años, desde su atalaya de 2.06 metros y look de surfero californiano, promete noches de alegría: "Soy un jugador pasional y con carácter".

"La primera impresión ha sido inmediatamente muy buena. Me han recibido con brazos abiertos desde que bajé del avión, cuando esté todo el equipo será otra cosa, tendremos que acelerar. Estoy muy contento y motivado por estar en este proyecto", decía Osetkowski, que explicaba por qué había elegido la opción del Unicaja después de estar el año pasado en la Euroliga: "Mi expectativa es actuar a mi mejor nivel y ganar partidos. Creo que hay un gran equipo, ahora la pelota está en el campo y tenemos que encajar todas las piezas. Estoy aquí porque sentí que era el sitio adecuado para seguir desarrollándome como jugador, para enseñar todo mi potencial. Hablé con mi agente, con el coach Navarro, muchas veces estar en equipos de Euroliga no implica que puedas dar lo mejor, hay unos objetivos digamos un poco más egoístas. Acerca de este proyecto pensé que podía ser uno muy bueno, que era el sitio adecuado".

Fue cuestionado por aquel partido de Eurocup en diciembre de 2020 ante el Ulm en el que metió 25 puntos y el triple decisivo para ganar en el Carpena y por si aquel día tuvo la sensación de que podría jugar en Málaga. "Sí, seguro, fue exactamente así. El día antes del partido fuimos a la playa con varios compañeros. Era diciembre, veníamos de Alemania, estaba nevando. Ver el sol me cambió el ánimo, me adaptó muy rápido y me motivó mucho, tuve como mucha más energía. Me motivó y me hizo jugar muy bien ese día", explicaba el californiano, que señalaba cómo iba su adaptación y cuáles era sus puntos fuertes como jugador. "Me estoy adaptando muy bien, como he dicho, soy de San Diego, California, es muy parecido el tiempo. La playa es lo mejor para mí. Diría que en el missmatch (cambios defensivos) puedo generar ventaja ante distinto tipo de jugadores. Soy un hombre que juego duro en cada entrenamiento, en cada partido. No soy especialmente atlético o muy saltador, pero lo daré todo y seré muy duro. Soy un jugador muy pasional, con carácter, espero que le guste a la afición del Palacio. La verdad es que no tengo preferencia sobre jugar de 4 o 5. Mi fortaleza es que puedo aprovechar la diferencia, puedo jugar el pick and pop o pick and roll de 5, si juego de 4 puedo ir al poste con gente no tan alta... Puedo tener ventaja en ambas posiciones".

Jugó Osetkowski ante Djedovic en Alemania y Thomas en Francia. Ahora serán compañeros del americano con pasaporte alemán. "Son grandes jugadores, no me gusta jugar contra ellos, pero sí que estén en mi equipo. Ellos me ayudarán ya que soy un tipo joven, con su experiencia podrá aprender. Son 100% profesionales, tengo que aprender de ellos. Will me decía el otro día que lleva 15 temporadas de profesional y la mía es la cuarta. Sólo puedo aprender", estimaba, al tiempo que hacía su análisis de la Liga Endesa: "Se juega un baloncesto muy inteligente y talentoso, equipos muy bien preparados, técnicamente sobresalientes. Ganar arriba o abajo es complicado. Cada equipo tiene jugadores que estuvieron en NBA o en Euroliga, es muy duro. Después, para la fase previa de la BCL es muy bueno que los partidos sean aquí, es fantástico, podremos conocer rápido a la afición. Estaremos enfocados en nosotros. Podemos estar en la liga regular de la BCL con la ayuda de los aficionados".