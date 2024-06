Kendrick Perry visita a la selección española en The Embassy

Kendrick Perry, que apura unas pequeñas vacaciones antes de concentrarse con Montenegro, visitó el entrenamiento de España en The Embassy, en el Higuerón, el cuartel general de la selección durante la primera fase de preparación con vistas al Preolímpico. El de Florida charló con Alberto Díaz y Yankuba Sima antes de sudar a las órdenes de Sergio Scariolo, también con Ángel Sánchez Cañete o Fran Vázquez, del equipo de Ibon Navarro y parte del staff técnico de Scariolo. Es la tercera sesión que completa España en Fuengirola, también con Marcos Cerveró, preparador físico del Unicaja, tomando notas y con un ojo puesto a los cajistas. Se para la competición, pero no ese trabajo invisible. En el caso de Perry, gesto que evidencia esa etiqueta de líder del vestuario, inquietudes en la vida malagueña y el estar siempre atento a lo que se va moviendo en el entorno Unicaja, después de una temporada que finalizó antes de lo deseado pero forma parte de un proceso, con el de Florida como termómetro y responsable del crecimiento del club en las últimas dos temporadas, de las más especiales de su historia.

Perry está citado el próximo sábado en Riga para iniciar la preparación de Montenegro, que también peleará una plaza en el Preolímpico para llegar a París. Montenegro jugará ante Brasil y Camerún en la primera fase de grupos, en un posterior cruce asomaría Georgia, Filipinas o Letonia, anfitriona y 5ª en el pasado Mundial de Asia, una selección que batió a España en la segunda fase del Mundial y la pasada Ventana. Tiene una oportunidad interesante Montenegro, que contará con el NBA Nikola Vucevic, la gran estrella del baloncesto montenegrino y el mejor socio del cajista. Diez días de espacio para cicatrizar el final de temporada del Unicaja, en el caso del estadounidense seguro que afectado. Una de las imágenes más chocantes de ese quinto partido con el UCAM Murcia fue ver a Perry sentado en soledad debajo de una canasta. El MVP de Belgrado y jefe fuera de la pista. Una visita muy agradable.

Willy: "Alberto será alcalde de Málaga"

Willy Hernangómez se incorporó un poco más tarde a la concentración de la selección española en El Higuerón, en Fuengirola. El MVP del Eurobásket 2022 no ha tenido una temporada sencilla en su regreso a Europa tras varios años en la NBA. Se le fichó como estrella del Barcelona, pero su encaje no ha sido sencillo. Ahora llega a la selección con el reto de jugar sus terceros Juegos Olímpicos. Se siente cómodo en Málaga. "La verdad es que estamos aquí muy a gusto, muy felices, llevamos unos cuantos veranos viniendo a The Embassy, lo tienen todo para trabajar bien, para seguir creciendo y mejorar. Muy contento también de disfrutar del buen tiempo, de la comida, de una ciudad como Málaga que le gusta mucho el baloncesto", decía Willy, que bromeaba sobre la figura de Alberto Díaz, al que conoce bien desde niño porque coincidieron en las selecciones nacionales: "Tenemos poco tiempo de disfrutar, estamos concentrados y trabajando, aunque tenemos aquí a Alberto Díaz, que es el futuro alcalde de Málaga. Sí, nos enseña sitios para comer, está en su casa y nosotros contentos de estar aquí".

"Es el segundo día, poco a poco adaptándonos a los sistemas otra vez, los compañeros en distintos puntos de forma y hay que seguir esa línea de crecimiento para llegar a un momento óptimo", aseguraba Willy sobre el desarrollo de la concentración: "Después tendremos dos partidos de preparación para ver nuestro nivel, seguir sumando sensaciones, es un momento para disfrutar para la afición, del buen baloncesto. A toda España le gusta el básket y disfrutar. Sinceramente, yo pienso en el día a día, no miro más allá, no pienso en los Juegos. Tenemos unas semanas de trabajo muy duro, un Preolímpico durísimo en el que tenemos que contar con la ventaja de jugar en casa. Ojalá podamos disfrutar de unos Juegos Olímpicos, que es algo que muy pocos pueden decir. Nuestro objetivo es trabajar muy duro y ojalá haya esa pizca de acierto y suerte".