Kostas Vasileiadis sigue jugando con 39 años: Ficha por el Huelva de LEB Plata

Kostas Vasileiadis, el último campeón de Liga del Unicaja en el año 2006 que queda en activo, sigue prolongando su carrera profesional a sus 39 años y aceptó la oferta del Huelva Comercio Viridis para jugar en la LEB Plata, en el Grupo Oeste de tercera competición del baloncesto español. El año pasado estuvo en LEB Oro con el Cáceres, con el que logró la permanencia en la categoría después de varias experiencias en el extranjero.

Desde que debutó con 16 años con el PAOK de Salónica en la Liga de Grecia, Vasileiadis ha ido acumulando experiencias a lo largo del mundo. Firmó por el Unicaja en 2005 para quedarse cedido en su club y llegar como refuerzo en el play off final de la Liga conquistada en Vitoria ante el Baskonia. Estuvo el año siguiente, el de la Final Four de Atenas, y se marchó al Olympiacos. PAOK de nuevo, Obradoiro, Bilbao, Anadolu Efes, de nuevo Unicaja, otra vez PAOK, regreso al Obradoiro, AEK Atenas, Trikalla en su país, Lenovo Tenerife, tercera etapa de dos años en el Obradoiro, dos años en Murcia y experiencias en Uruguay, Venezuela e Irak antes de regresar a España a la LEB. Primero a Cáceres y ahora a Huelva, donde intentará aportar su experiencia para que el club onubense consiga consolidarse en la categoría o incluso subir a LEB Oro. El equipo marcha en segunda posición del Grupo Oeste (7-2). Huelva fue un clásico en la LEB e incluso llegó a tener un equipo en ACB a finales del siglo pasado.

"Tengo el nivel I de entrenador, estoy en el nivel II y, si todo va bien, para el año que viene haré el Superior, en estos dos años, este y el próximo, quería hacer los cursos y seguir jugando. Tengo las ganas, si no las tengo no sigo. Dentro de un equipo quiero ayudar a la gente joven, preparándome para el que seguramente sea el siguiente paso, para poder ayudarle con mi experiencia y las cosas que he vivido que creo que puedo transmitir", decía en una entrevista en Málaga Hoy en enero sobre sus planes.