Leo Westermann, el rival que pudo ser del Unicaja

Leo Westermann, base francés del Obradoiro, estuvo en el radar del Unicaja más de un verano. Llegó a haber conversaciones con su agente, Misko Raznatovic, pero llegaron ofertas más potentes. Durante una década fue jugador de Euroliga. Asvel, Partizan, Limoges, Zalgiris, CSKA, Fenerbahce, Mónaco y Barcelona le tuvieron en sus filas, con paréntesis por lesiones recurrentes. Llegó a Santiago de Compostela para recuperar su mejor nivel teniendo continuidad. Ha jugado 21 de los 26 partidos, en los que promedia 5.8 puntos, 3.5 asistencias y 2.4 rebotes.

En una entrevista en El Correo Gallego, Westermann hablaba de las cualidades del Unicaja. "Un gran equipo. Viendo cada partido de ellos en la Copa del Rey, jugaron increíble. Tienen muy buenos jugadores, con una gran química, pero nosotros vamos a por un buen resultado. Sabemos que podemos jugar contra ellos, nosotros demostramos aquí que nos sentimos cómodos contra ellos y tuvimos el partido en nuestras manos. Vamos para allí con confianza, con respeto por lo que han hecho y quienes son, pero vamos a pelear, eso es seguro", decía el base francés, que elogiaba la figura de Alberto Díaz, al que no se podrá enfrentar por la lesión del capitán malagueño: "Definitivamente, es un jugador que puede cambiar el partido. Su defensa es algo que siempre ha hecho y de una manera increíble".

Explicaba sus razones para fichar por el cuadro gallego. "Después de muchos años en Euroliga, quería un nuevo comienzo. No digo que no quisiera estar en Euroliga, obviamente, pero siento que tengo que resetearme mentalmente y físicamente. Quizás jugar menos partidos para estar más concentrado en mi cuerpo. Eso es lo que sucede aquí. Es cierto que empecé la temporada con alguna lesión, pero, a pesar de ello, mes a mes me he sentido más sano y no tengo ningún problema en el día a día. Para eso estoy trabajando y siento que el equipo me quiere. Es muy importante para mí sentirme deseado y es lo que sentí cuando Moncho Fernández me llamó. Fue por todo eso y porque quería jugar en la ACB de nuevo. Esa era mi meta, volver a esta liga", señalaba el francés.