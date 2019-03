"Esta jugada sólo ocurre una vez"

Mathias Lessort fue el protagonista indiscutible del triunfo del Unicaja en Berlín. Metió la canasta decisiva del partido a 2.2 segundos del final y firmó un partidazo con 18 puntos, siete rebotes y 32 de valoración para gobernar un triunfo valiosísimo.

Lessort anotó la última canasta cuando un par de minutos antes se había torcido un tobillo. "Mostramos carácter esta noche. Estoy realmente orgulloso de mis compañeros. Esta es una gran victoria del equipo, pero no hay que olvidar que sólo es el 50% del trabajo. Todavía tenemos un partido más para avanzar a la siguiente ronda. Me doblé el tobillo, pisé el pie de alguien pero soy un guerrero. No me rendiré", decía el de Martinica, eufórico tras el triunfo.

El pívot francés explicaba cómo había sido la jugada decisiva. "Ellos cambiaron en defensa con los bloqueos y Brian Roberts tomó un buen tiro. Tenía un cambio en el bloqueo con alguien más pequeño y cogí la mejor posición posible. Afortunadamente la bola vino a mi mando. Es el tipo de jugada que sólo ocurre una vez. Estoy contento de ayudar así al equipo".