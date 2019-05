Lessort, Shermadini y cómo parar a Dubljevic

Frenar a Bojan Dubljevic es una de las preocupaciones en el Unicaja. El pívot montenegrino y Will Thomas conforman una pareja que ha hecho destrozos habitualmente, no sólo el equipo malagueño. Los dos cincos principales en el entramado cajista, Mathias Lessort y Giorgi Shermadini, hablan sobre cómo plantar cara a Dubljevic. Igual también tiene que echar una mano Rubén Guerrero.

“Es uno de los mejores de la ACB, porque es capaz de tirar de tres puntos con acierto y jugar muy bien en el poste bajo. Tenemos que preparar la defensa, hacemos scouting y tenemos que ser duros e intensos con él. Él hace el pop out para tirar o puede continuar”, analiza Shermadini, que dice que “es tiempo de play off, tener la mente relajada. Es muy difícil, pero tenemos buenos jugadores. Pelearemos”.

En la misma línea se expresa Mathias Lessort. “Son dos tipos muy duros, Thomas y Dubljevic, porque son fuertes, se pegan, pero también tienen mucho talento y pueden hacer cosas diferentes. Tienen buenas manos cerca del aro. Intentamos que no se sientan cómodos, que no reciban en las posiciones en las que le gustan, negarles la recepción de bola... En la defensa que hagamos de ellos está una de las claves de la eliminatoria”, expresa con lucidez Lessort.

“Todos los jugadores tenemos ahora una mente limpia. Jugamos el último partido con Andorra y ahí nos quedamos en blanco, ahora todo es nuevo. Todos recordamos cómo perdimos allí la última vez, pero esto es tiempo de play off y ahora es un partido. Ahora 100% y a full, no es fácil jugar el primer partido allí, pero es ese partido”, prosigue Shermadini, línea que comparte Lessort: “Tenemos una buena sensación, ganamos en el último mes varios partidos. Tenemos confianza, pero esto es una nueva competición casi. Sentimos confianza como grupo, hemos hecho buenos trabajos en los último partidos. Sufrimos bastante en nuestro último partido allí en Valencia, pero esto es otra historia, no necesitamos una motivación extra para jugar un play off, esto es lo máximo”.