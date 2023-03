La idea de proyecto global de López Nieto para el Unicaja

Antonio Jesús López Nieto ejerció de anfitrión, junto a Juanma Rodríguez e Ibon Navarro, las dos bazas de su proyecto desde que el presidente del Unicaja. El máximo mandatario del club, exultante, también habló en sala de prensa. "Para mí es un momento de satisfacción, convencimiento, de las personas que tengo aquí al lado, los arquitectos de nuestro proyecto. Hemos llegado a un acuerdo para que ambos continúen en base a resultados, ideas y filosofía, con el convencimiento de consejo de administración. Que se tenga claro cuáles son las patas del proyecto. Estamos muy contentos de como se han ido desarrollando las cosas. En todo momento fue Juanma el que aposto por Ibon, viéndoles trabajar tenia claro que era lo mejor. La continuidad en los proyectos es lo que lleva a los éxito en el futuro. Con los cimientos ya puestos, iremos comunicando las negociaciones avanzadas en unos, perfiladas en otros, que vayan continuando en el Unicaja a partir de la próxima temporada. Es un honor contar con estas dos personas".

Justificaba López Nieto el porqué optar por acuerdos a largo plazo, una nueva tendencia que sea abre en el club después del pasado verano. "Los contratos son volubles, a la manera de ejecutarlos. Cuando empezamos con el proyecto, optamos por la prudencia, trazar el camino. Pero ahora que lo tenemos claro, conocer el factor humano, estamos convencidos que los proyectos hay que prolongarlos en el tiempo. Los cambios frecuentes de plantilla y entrenadores no son buenos. Mi hombre de confianza es Juanma, y porque él ha elegido a Ibon. Creemos que esto es lo mejor, hemos encontrado el premio gordo demasiado pronto, por lo que tenemos que hacer que esto sea duradero. Normalmente no vamos a ganar la Copa, ha ganado David, y tiene que encontrar formas para competir. No podemos ser Madrid o Barça, nunca, podemos crecer un poco, pero las distancias son grandes. Para poder acortarlos, tenemos que ser inteligentes. Solo tenemos que pensar en los partidos que nos vienen, el del sábado, muy importante, y el del martes, yo que soy cofrade digo que da tiempo a ambas cosas (por ser Martes Santo)".

"Tenemos que hacer una globalidad del proyecto. Los jugadores tienen que ir viendo la duración de los contratos, para que ellos vean que entrenador y director deportivo van a seguir mucho tiempo. El club tiene que seguir una línea coherente, lo primero son ellos, y luego viene la continuidad de los jugadores, que como dice Juanma, muchos van a seguir, pese a que tengan ofertas. Trataremos de resolverlo con inteligencia para no chocar con las grandes montañas del deporte profesional", insistía el presidente.

Negó que su continuidad fuese ligada con los líderes de la parcela deportiva. "No necesariamente. El presidente no tiene nada que ver con ellos, solo de dejar el camino bien trazado, era mi objetivo cuando llegué aquí con todas las críticas, reveses y sinsabores que se crearon. Tengo la satisfacción personal, pero el presidente no es imprescindible".