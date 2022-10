Luis Casimiro: "Tenemos que preparar los partidos pensando en nosotros"

Luis Casimiro, el que fuera entrenador del Unicaja, regresa a Málaga en su segunda temporada con el Real Betis, aunque llegó en medio de la pasada campaña en sustitución de Joan Plaza, que también dirigió a los cajistas. El entrenador manchego analizó la situación de su equipo y el encuentro del domingo a 48 horas de que arranque el primer derbi andaluz de la temporada.

"Ha habido de todo en la semana. Ha habido la alegría de que Pablo puede seguir trabajando con normalidad, Dairis sigue sumando sesiones de entrenamiento, se han caído durante esta semana tanto Eulis Báez como Rodions Kurucs, Yannick empieza a dar sus primeros pasos… Bueno, en la vuelta del equipo ha habido un poco de todo. No ha podido ser completa la semana, pero a modo de formación hemos tenido esos dos contratiempos que creo que van a llegar a tiempo de poder disputar el partido, pero sin haber entrenado al cien por cien. Y los demás sumando minutos de calidad de entrenamiento, que eso creo que nos viene bien", explicaba del trabajo de la semana y el estado físico de sus jugadores.

Con mayor detalle hablaba de Yannick Nzosa, el canterano cajista está cedido en el conjunto bético, pero aún no ha podido debutar con el equipo debido a una lesión. "Se le volvieron a hacer pruebas ayer y parece que está respondiendo bien al tratamiento y al tiempo que lleva de recuperación. Ha empezado a hacer toma de contacto en la pista con el equipo y a hacer trabajo con oposición. Hasta ahora tenemos buenas sensaciones, él tiene buenas sensaciones; y esperemos que no haya ninguna recaída y que poco a poco vaya aumentando su volumen de trabajo y que pueda hacerlo al cien por cien", comentaba.

"Yo creo que primero tenemos que prepararnos pensando en nosotros. Sabiendo las muchas cosas que tenemos que mejorar. Somos conscientes de lo que tenemos que mejorar para ser más competitivos y mostrar la solidez que demostramos durante minutos, pues mantenerla durante todo el partido. Esa es la primera preocupación. Primero tenemos que preparar los partidos pensando en nosotros y luego en los rivales. Son de mucha exigencia, vamos a jugar fuera de casa; son rivales con un gran presupuesto y eso hace que tengan una gran profundidad de banquillo; con mucha calidad en todas las posiciones y les hace rivales peligrosos", decía Casimiro sobre la situación de los sevillanos.

En lo que Unicaja se refiere, el técnico prefiere no tomar de referencia los dos encuentros disputados durante la pretemporada. "No tiene nada que ver. En el primer partido en Portugal como luego en la Copa Andalucía faltaban jugadores. Más por parte de Unicaja, y jugadores importantes que estaban en ese momento con las selecciones nacionales. Va a ser totalmente diferente y no tiene nada que ver. Es un partido de mucha exigencia para todos. Para nosotros porque tenemos solo una victoria, pero también para Unicaja que tiene una más que nosotros. En ese sentido, un partido que ya de por sí va a tener intensidad, pues todavía más porque somos dos equipos que necesitamos la victoria para intentar seguir creciendo en la liga regular. Nos encontraremos un equipo que estará muy alerta y que estará preparado para recibirnos y para jugar al máximo nivel", valoró Casimiro.

Destacó la falta de solidez generalizada del equipo, alegando que tienen que estar "más sólidos en defensa, el rebote y en ataque". Por otro lado, puso el foco en la falta de acierto en la última derrota ante el Girona: "Hicimos tiros muy solos, abiertos, que tenemos que seguir tirando porque lo normal es que nuestros tiradores anoten y tengan mayor porcentaje. Pero como buenos tiradores siempre se pasan rachas a lo largo de la competición, donde vives en tus números o hay veces que se bajan. Pero tenemos que ser más sólidos y si nos encontramos estos tiros abiertos tenemos que tomarlos porque fueron muy buenos tiros, pero no tuvimos el acierto de cara", apuntaba.

También tuvo palabras de cariño para el club malagueño y su última etapa a cargo del banquillo del Unicaja: "Tuve una etapa de mi trayectoria que fue muy bonita. Jugamos una final de una Copa del Rey, y disfrutamos de una Copa del Rey en Málaga donde el ambiente fue increíble. A lo largo de la trayectoria hubo inconvenientes como la pandemia, estuvimos a punto de jugar las semifinales de la Liga. En definitiva, son momentos que para mí, si lo coges con retrospectiva, el equipo estuvo dando la cara y creo que hicimos por momentos muy buen baloncesto y siempre me encontré a gusto tanto en el club como en la ciudad".