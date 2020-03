MVP Matoso: "Gran parte del éxito es el grupo humano que tenemos"

Dentro del gran papel que está realizando el Unicaja Femenino, que en su debut en Liga Femenina 2 llegó al parón de la competición en puestos que dan acceso a disputar la Fase de Ascenso, hay una jugadora que brilla con luz propia: Vero Matoso. La ala-pívot de Lanzarote, en su segunda temporada en la Costa del Sol, se ha convertido en la principal referencia del conjunto entrenado por Lorena Aranda gracias a su incidencia en el juego: 12,6 puntos, 11,3 rebotes, 2,5 asistencias y 1,7 recuperaciones para 19,9 de valoración tras 21 partidos disputados.

Sin embargo, conviene poner en contexto tal impacto numérico, más allá de las sensaciones y el liderazgo que transmite la jugadora sobre la pista. Con sus dobles dígitos tanto en puntos como en rebotes, Vero Matoso integra un selecto club que únicamente engloba a 5 jugadoras de los dos grupos que componen la Liga Femenina 2: el de jugadoras que promedian un doble-doble. Así, a la ala-pívot insular se le unen Tyra Michelle Jones (AD Cortegada), Jaisa Nicole Nunn (Añares Rioja ISB), Sika Koné (SPAR Gran Canaria) y Verdine Tahesa Warner (Grupo Hafesa RaCa Granada) como las únicas en conseguirlo en toda la competición.

No queda ahí la cosa. Gracias a sus 11,3 rebotes por partido (8,2 defensivos y 3,1 ofensivos), Vero Matoso es, a su vez, la segunda mejor reboteadora de toda la Liga Femenina 2, únicamente por detrás de la pívot Sika Koné (15,3), también en el Grupo B de la competición junto al Unicaja Femenino. Su aportación también contribuye al gran poder reboteador del conjunto malagueño, el tercero mejor del Grupo B gracias a sus 37,8 capturas por jornada.

Asimismo, el enorme rendimiento de la canaria conlleva que sea la jugadora nacional más valorada de toda la Liga Femenina 2, con sus 19,9 de promedio, acercándose únicamente Andrea Luciana Boquete, del Patatas Hijolusa (19,6). Es, también, la quinta jugadora con mejor valoración de toda la competición. Incluso logró ser la MVP de la Jornada 17, tras lograr 25 puntos, 16 rebotes y 5 faltas recibidas para un total de 35 de valoración en la victoria en la prórroga frente al Grupo Hafesa RaCa Granada (74-78).

“Juego para que mi equipo sea el mejor”

La ala-pívot Vero Matoso valoró estos hitos estadísticos que está alcanzando en el estreno del Unicaja Femenino en la Liga Femenina 2: “Sabía que estadísticamente tenía buenos números pero no sabía esos datos. No supone nada, es solo un reflejo del trabajo diario. No juego para ser la mejor del equipo, sino para que mi equipo sea el mejor, entonces si esos números ayudan a que mi equipo siga creciendo, pues bienvenido sea. Si hiciera esos número pero el equipo no fuera bien no serviría de nada. Siempre con la mentalidad del equipo y de trabajo, trabajo y trabajo”.

Sobre su papel en el equipo y el gran año que está completando el Unicaja Femenino, cuarto del Grupo B en puestos de Fase de Ascenso, tuvo palabras la jugadora canaria: “El equipo está siendo revelación total esta temporada, y gran parte del éxito es del gran grupo humano que tenemos. Mi impacto en el juego, mi rol, se basa en los sistemas que tenemos, en el tipo de juego, muy parecido al del año pasado. Estoy muy cómoda, me entiendo muy bien con la entrenadora, con mis compañeras. Y siempre muy contenta en poder ayudar y participar en todos los aspectos del juego”.