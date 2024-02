Copa del Rey de Málaga y TV: El debate con Movistar

La difusión de la Copa del Rey de Málaga hacia el mundo será tarea un año más de Movistar, que trae un equipo de 70 personas que se encarga de que las retransmisiones sean de alta calidad. Es un debate recurrente en el mundillo del baloncesto, si se es demasiado endogámico y si el beneficio de mimo elevado del producto y la aportación económica, que no es la que soluciona los presupuestos de los equipos de fútbol, que da la plataforma de pago compensa la menor llegada al público generalista.

El director general de la ACB, José Miguel Calleja, explica que "notamos que el seguimiento ha crecido muchísimo, llevamos seis años desde que entramos este equipo en la dirección de la ACB y todos los años crece. Te obliga a no parar. Cada año es muy buena señal cómo llega a otros países. Te hablan más de la Liga, de jugadores y de competición fuera de España, hemos logrado ponerlo en el mapa", señala, al tiempo que era cuestionado por esa posibilidad de abrir el torneo: "Siempre se valora lo de seguir de pago o en abierto, pero Movistar tiene muchísimos pros y por eso seguimos con ellos. La apuesta del baloncesto en Copa y play off es tremenda, siempre con innovaciones. En la Copa este año Movistar tiene una plataforma más accesible, con Movistar Lite van a meter cuatro partidos de siete, hacen un ejercicio ellos también para que crezca la visiblidad. En el paquete básico de Movistar puedes ver cuatro partidos. Con 14 euros al mes puedes ver una serie de canales, un partido al día incluido, el que quiera verla íntegra tiene la opción completa. Si no, cuatro partidos por esos 14 euros mensuales. Serán los dos partidos que abren las jornadas de cuartos (Madrid-UCAM y Barcelona-Manresa), la segunda semifinal el sábado y la final".

"Como es habitual, se retransmitirá en 152 países, alguna televisión, como Sport Club de los Balcanes, con un equipo desplazado in situ para la Copa. También vienen personas desde países latinoamericanos. Cada vez tiene más interés fuera de España. Es un evento sostenible, haremos todo lo posible por que impacte lo más posible. Cada vez la Copa es más grande, por la gente, ampliando el foco del puro evento deportivo y mezclando con otras actividades que puedan anticipar", señalaba Calleja sobre la dimensión del torneo