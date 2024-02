Ibon Navarro, evaluación del último examen antes de la Copa del Rey

Ibon Navarro pudo ver una gran versión del Unicaja en el último ensayo antes de la Copa del Rey de Málaga. Se llegará a la cita con victoria, y dando buen nivel, algo que no se consiguió en Badalona. Mientras, otra victoria en ACB para fortalecer una segunda plaza que es plenamente malagueña. "Buenas noches. Felicitar al equipo por la victoria en un campo que siempre es complicado y ante un gran rival. Creo que el partido empieza con poco control sobre alguna de nuestras pérdidas, con un dominio por parte del Obradoiro en el rebote de ataque. Y faltos de acierto. No nos estábamos pasando mal el balón, pero nos faltaba acierto. En el segundo cuarto mejoramos, sobre todo los primeros cinco o seis minutos, pero los últimos tres no gestionamos bien las cuatro faltas por hacer: hicimos tres en acciones de tiro, dos en acciones de canasta y adicional. Y continuamos con algunos problemas en el rebote de ataque por parte del Obradoiro que no nos permitieron llegar con ventaja al descanso. Creo que los dos equipos estuvimos acertados en el tercer cuarto, optamos por intentar atacar a Pustovyi con Osetkowski de '5', nos ha abierto mucho más el campo. Pero estaba claro que íbamos a sufrir en el rebote. Creo que ahí con la aparición de Melvin, que ha jugado un partido extraordinario, y Kameron, nos han ayudado desde fuera en el rebote defensivo, poder correr; anotamos muchos puntos a campo abierto, con algunas pérdidas, pero era nuestra apuesta: intentar que Obradoiro no llegara fresco al partido. Ahí sabemos que son un equipo muy peligroso, en casa y con su gente. Insisto, un buen partido en líneas generales del equipo".

Ibon Navarro hablaba de Lima y Barreiro, los dos jugadores que quizá tengan algo menos de velocidad que el resto, por cuestiones lógicas. "No es que las piezas no estén encajadas, es que son dos jugadores que han estado mucho tiempo fuera. Augusto estuvo un año y tres meses parado y va poco a poco entrando, tenemos que ayudarle en ese proceso porque no es fácil. Y Jonathan ha estado diez semanas fuera, pero le he visto bien. Su entrada en el campo ha sido buena. Ha sufrido algo más con Scrubb en defensa de lo que ha tenido con Tinkle. Pero, para ser el primer partido después de dos meses, ha estado bien".

"Lo de jugar en casa es porque lo hacemos en el pabellón que lo hacemos nosotros, porque realmente no tiene nada que ver. El Carpena está ahora secuestrado, no es nuestro. Llevamos una semana entrenando fuera y no vamos a entrenar más en el Carpena que los rivales. Vamos a decir que somos la sede, pero no el anfitrión. No veo ventajas por ningún lado", siguiendo el mensaje Ibon Navarro del efecto que da jugar la Copa en Málaga.