Malcolm Thomas ya tiene impacto

Malcolm Thomas es una de las gratas noticias del Unicaja, que ha enderezado el rumbo en la ACB. Las dos últimas victorias le permiten asentarse entre los ocho primeros, cuestión no baladí. Hay que recordar que es el asidero para darle maquillaje a la temporada. Ha tenido incidencia en este cambio Thomas, el segundo fichaje del equipo malagueño con el curso en marcha. Se había escrito sobre la necesidad de un pívot físico, algo de lo que carecía la plantilla de manera absoluta hasta la aparición de Yannick Nzosa. El congoleño primero y ahora el estadounidense están paliando muchas de las carencias que arrastraba el club de Los Guindos, que pagó caras en diferentes tramos. Está teniendo un impacto inmediato el de Missouri, pese a haber estado sin competir un par de meses.

Se le notó bastante mejor físicamente frente al Herbalife Gran Canaria, con varias sesiones más de trabajo en sus piernas. Y completó, pese a haber una muestra pequeña, su mejor noche de verde. No es un dechado de virtudes, pero sí un jugador que es consciente de sus virtudes y defectos en la pista. A sus 32 años sabe bien qué función es la suya. Y hasta el momento está cumpliendo con nota. "Es muy consistente. No es un jovenzuelo que no sabes por donde saldrá. Él tiene muy claro su trabajo y es un tío que juega físico, atlético, duro... Es un jugador que siempre gusta tener en un equipo. Es un tío de equipo que ayuda a ganar, que ayuda a ser mejor, a hacer equipo, con calidad en ataque y en defensa y un muy buen complemento", advertía Josep María Izquierdo, que lo conocía bien de su etapa en el Fenerbahçe.

Y justamente se está cumpliendo ese análisis. No es el rey, no es necesario en un Unicaja con jugadores como Jaime Fernández o Bouteille, pero es un peón de mucho nivel. Da la solidez que se echaba en falta y aporta un carácter competitivo necesario. Un trabajo oscuro indispensable. Y que muchas veces también acapara focos. Así fue en el triunfo frente a los canarios en el Carpena, donde terminó con un doble doble. Y hay que ponerlo en perspectiva, porque es la segunda vez esta temporada que un interior cajista acaba en dobles cifras en puntos y rebotes. El único precedente lo tiene Tim Abromaitis, que lo hizo frente al Acusa GBC en 13 minutos. Cerca se quedó en algunas ocasiones Rubén Guerrero, que aún no llegó a la decena de capturas. Da alcance del alto impacto que está teniendo Thomas, que hizo 12 puntos y 10 rebotes en 21 minutos.

Y hay un dato que, si bien no es decisivo, si es importante. En sus dos duelos con el Unicaja su más/menos en pista es positivo. +11 ante el Estudiantes y +4 frente al Herbalife. No es una cuestión baladí. Con él en el parqué el equipo malagueño, hasta ahora, tiene saldo positivo. Pero su buen desembarco va más allá de eso. Libera de responsabilidad a Rubén Guerrero y Nzosa, dos jóvenes cada uno en un momento diferente de sus carreras, que de repente se habían visto como primer pívot de un conjunto como el cajista. Y a ambos se les quería proteger. Thomas también está cumpliendo esa misión. Sea como fuere, la muestra aún es muy pequeña, por buena que sea. La evaluación completa se hará cuando termine la temporada y ahí realmente se verá si ha aguantado este listón tan alto. El estadounidense firmó hasta junio, donde ya cada parte volverá a poner sobre la mesa sus necesidades. Principalmente, sí se queda corto para el nuevo proyecto. A 15 de marzo, Malcolm Thomas ya tiene impacto.