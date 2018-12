Marta y Noelia, de 'OT', invitadas al Carpena

Tras el final esta semana de Operación Triunfo, el Unicaja invitó al Martín Carpena a las concursantes malagueñas Marta y Noelia y les entregó antes del arranque del partido ante el Baskonia una camiseta del club a cada una con su nombre. "Mis padres me traían mucho de pequeña. Hacía muchísimo que no venía, me encanta y me lo paso súper bien", comentaba para Movistar+ Marta, nacida en Torre del Mar. "Es una experiencia súper bonita y enriquecedora para nosotras", respondía su compañera de concurso.

Durante la participación de ambas en el talent show hubo diversos mensajes del deporte malagueño. Juankar envió un vídeo para Noelia en sus primeros pasos por OT y los jugadores del Unicaja grabaron un vídeo de ánimo para Marta la primera vez que fue nominada. Después se unirían clubes como UMA Antequera, CAB Estepona, Amivel o el Vélez CF.