Milosavljevic se opera este martes en Austria.

La lesión de Dragan Milosavljevic sobrecogió, tanto en la selección de Serbia como en el Unicaja. Querido en ambos lados, duele que se pierde el Mundial y, en clave cajista, que no pueda jugar esta temporada próxima casi con total seguridad. Se reaccionó con rapidez y eficiencia con el fichaje de Axel Toupane, pero se está muy pendiente del estado del serbio.

Milosavljevic será operado este martes en Austria de su lesión. Será el cirujano Christian Fink quien se encargue de la operación del alero cajista para intentar reconstruir de la mejor manera posible el ligamento cruzado de su pierna izquierda. Ya tiene experiencia Milosavljevic en afrontar una operación de este calado porque se rompió el mismo ligamento de la pierna derecha. Fue cuando jugaba en el Partizan, años atrás, y no ha tenido problemas para jugar a alto nivel durante varios años después.

En la operación estarán presentes José Nogales, traumatólogo del club, y el fisioterapeuta Mario Bárbara, que contemplarán in situ cómo transcurre la operación del prestigioso doctor Fink en Innsbruck. Se ha encargado de operar a varias figuras del fútbol y de otros deportes y ahora acometerá la de Milosavljevic, que desde que se lesionó en Atenas estuvo en Belgrado reposando.

Hasta que no se realice la operación y se vea el estado real de la rodilla no se podrá hablar de un diagnóstico de la recuperación, aunque la tendencia en los últimos años es minimizar riesgos y extender el periodo de recuperación para reducir la posibilidad de recaída. Eliminarla es imposible. Se ha visto un caso reciente en el CB Marbella con el ex canterano cajista Juanpe Jiménez.

En función del resultado de la operación, Milosavljevic empezará el periodo de recuperación y ya vendrá a Málaga semanas después para iniciar un proceso que se adivina largo. El hecho de que el Unicaja fichara toda la temporada a Toupane es indicativo de que no se cuenta de primeras con él para esta temporada. Hay que recordar que este verano renovó por dos campañas, hasta 2021.