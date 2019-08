Oficial: Axel Toupane, nuevo fichaje del Unicaja

Oficial. Axel Toupane (Mulhouse, Francia; 1992) es nuevo jugador del Unicaja. El club de Los Guindos se ha movido rápido para buscarle sustituto al lesionado Dragan Milosavljevic, que estará en el dique seco casi toda la temporada. El equipo malagueño ha atado un recambio de garantías con el alero galo, que afronta una nueva aventura en su carrera. El francés, de 27 años y 1.99 metros, se compromete por una temporada más otra opcional y procede del Olympiacos, donde jugó la pasada temporada.

Se trata de una apuesta importante del conjunto cajista, que ha adquirido a un jugador muy cotizado hace un verano. Quizá, el de más calibre de todos los que llegaron antes. Se le considera la guinda a un verano productivo y en el que se le ha dado un giro a la plantilla. En un principio no era accesible, manejaba ofertas de Euroliga, pero el mercado ha ofrecido una opción sugerente que el Unicaja ha aprovechado. Una operación con puntos en común con la de Lessort del año anterior. Un jugador con caché en Europa que aterriza en Málaga para propulsar su carrera después de una temporada irregular en El Pireo, donde no consiguió trasladar esa versión diferencial que mostró con Sarunas Jasikevicius en el Zalgiris. Ganó a liga lituana y alcanzó la Fina Four en su único año en Kaunas.

Sus números a las órdenes de David Blatt fueron discretos. 7.2 puntos y 2.6 rebotes en a HEBA griega y 4.8 puntos (36.1% en triples) y 1.2 capturas en Euroliga. Toupane, cuyo padre es senegalés, empezó a jugar en el Pau-Orthez y después ingresó en las filas del Estrasburgo, donde descolló. De ahí dio el salto a Estados Unidos, donde estuvo en dos etapas diferentes en os Raptors 905 de a G-League (equipo afiliado a los Toronto Raptors del que procedía Josh Adams), que le valió para firmar contratos cortos en la NBA con Denver Nuggets, Milwaukee Bucks y New Orleans Hornets. Zalgiris y Olympiacos fueron sus últimas paradas antes de ser agente libre. Ahora llega a Málaga, un destino que le agrada. Incluso rechazó varias ofertas antes de tener la proposición cajista.

El alero, coetáneo de los NBA Evan Fournier y Rudy Gobert, se encuentra precisamente preparando el Mundial con Francia. Un combinado de alto nivel, pero donde Toupane tiene hueco en el tres en los planes de Vincent Collet. Un perfil diferente a Milosavljevic, pero capaz de suplir bien la aportación de serbio. El balcánico ya estaba adaptado a la ciudad, al club y al entrenador, pero la sensación es que el galo es un jugador superior, de un techo más alto. Un jugador de calibre Euroliga, que por circunstancias no la juega. El tiempo inclinará la balanza de un lado u otro. Un físico privilegiado, en la línea con la configuración de la plantilla, que aprovecha en su juego. Gran defensor y buen protector del aro, en ataque también tiene herramientas para anotar. Menos creador que Gagi, aunque tiene algo más de amenaza en el tiro. Una de sus especialidades son las esquinas a pies parados, donde tiene un alto porcentaje. Toupane es un tres puro, algo de lo que se adolecía desde hace tiempo.

Un movimiento rápido del Unicaja que ha estado ágil en el mercado para reaccionar a una situación imprevista. Axel Toupane completa la plantilla y forma el alero junto con Waczynski y Ejim. Sus condiciones físicas, al igual que el canadiense, le puede permitir hacer de cuatro abierto, aunque el de Toronto es más especialista en este sentido. "Se incorporará a la dinámica del equipo una vez concluya su participación en el Mundial de China con Francia", dijo el club en su comunicado oficial.