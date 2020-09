El MoraBanc, próximo rival, avisa de su potencial en Valencia

El rival de este domingo del Unicaja, el MoraBanc Andorra, perdió en Valencia en el encuentro aplazado desde el miércoles por resultados adversos en los test de coronavirus. Aunque el resultado pueda llevar a engaño (91-76), lo cierto es que el conjunto entrenado por Ibon Navarro dominó en algunos tramos y sacó de la pista a todo un equipo de Euroliga como el Valencia con una alta actividad física. Ibon Navarro recordó que la semana que han tenido no ha sido fácil per “nos vamos fastidiados porque pensamos que podíamos ganar y así hemos jugado durante muchos minutos pero no ha podido ser. Ahora a recuperarnos en el autobús y a afrontar otro el domingo ante el Unicaja”, decía el técnico vitoriano.