Morón, un ascenso a LEB Oro con tintes malagueños

En final de temporada llegan los ascensos. Este sábado se concretó uno especial, el del CB Morón sevillano a LEB Oro después de tumbar al Ibiza en un duelo a ida y vuelta muy competido. Allí, Jordi Grimau iba a saltar por última vez a la pista par poder luchar por el ascenso de su Class Sant Antoni Ibiza en una noche en la que, para ello, debían remontar un -9. Un partido en el que irrumpieron con fuerza sobre la pista y en el que no tardaron en sorprender con la presencia en su juego de un Álex Llorca que regresaba tras su lesión. De este modo, los ibicencos se mantuvieron por delante durante casi todo el encuentro, con Fede Ucles liderando la anotación y unas diferencias que oscilaban entre los 6 y los 10 puntos otorgando diferentes esperanzas en función del tramo de partido. No fue hasta el último cuarto cuando una nueva explosión del capitán Luis Parejo con acierto de tres incluido, permitió al Starlabs CB Morón verse por primera vez por delante. Y aunque los baleares fueron capaces de retomar el mando y llegar a tener pelota para forzar la prórroga, su victoria no fue suficiente dejando un +2 de margen a un conjunto andaluz que firmaba así la derrota más dulce de su historia (83-76) dando paso a la celebración.

En el equipo sevillano hay dos canteranos de Los Guindos. El más reciente, Rafa Santos, y otro ya más veterano, José Alberto Jiménez. El primero se marchó este enero tras superar una dura lesión de rodilla por la que debió ser operado varias veces. Tras casi 800 días sin jugar, reapareció en Liga EBA en octubre de 2023. Tras unos meses en los que jugó a las órdenes de Jesús Lázaro para coger ritmo cogió vuelo y en enero se marchó a Morón, donde ha contribuido a este meritorio ascenso en un lugar con tradición, ya con años en la categoría de bronce del baloncesto nacional y ahora con un salto más que, en principio, asumirán. El base cordobés, que llegó a debutar en el primer equipo de la mano de Casimiro, tiene una alegría que recompensa a sus esfuerzo.

Mientras, José Alberto Jiménez es miembro de la generación del 96, la de Domas Sabonis y Francis Alonso, que lleva ya a sus 28 años una amplia trayectoria entre en la LEB Plata. Ahora, con el equipo sevillano, consigue este ascenso a LEB Oro. Fue pieza importante, con 10 puntos, en el partido decisivo el coíno, que cumple su tercera etapa y su cuarta temporada con el club sevillano.