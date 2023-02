Noche en vela, cafeína y mucho vídeo: así se prepara una final de Copa

El Marina Badalona es el centro neurálgico de la Copa del Rey. Allí las luces no se apagaron Unicaja por la noche del sábado. El Unicaja conoció al filo de la medianoche, en ese momento del taponazo de Abromaitis a Parra, quién era el rival. Ahí se activó la maquinaria del cuerpo técnico de Ibon Navarro, formado por Ángel Sánchez-Cañete, Paco Aurioles y Alberto Miranda. Los tres sacan unos minutos en la carrera contrarreloj para atender a Málaga Hoy y explicar cómo se prepara una final en tiempo récord. El artículo está escrito antes de jugarse. Se gane o se pierda, el trabajo es idéntico y tiene el mismo valor.

"Por lo general, hay que poner el reloj para fijar el timing y descontar tiempo hasta que nos reunimos con los jugadores, ahí tiene que estar todo hecho, cualquier cosa a nivel de vídeo, explicar algún ajuste... Es el momento. Antes está la preparación de si hay que hacer algo en vídeo y tomar decisiones del cuerpo técnico sobre cómo se plantea el partido. Si hacemos más de lo mismo, no hacer muchos cambios, o al revés, cambiar más aunque esta vez no hay margen ni siquiera para entrenar", explica Ángel Sánchez Cañete, que ha trabajado codo con codo desde Javier Imbroda hasta Ibon Navarro y que tiene un palmarés tremendo tanto en el Unicaja como en la selección: "Pasamos la noche trabajando. Es lo más parecido en clubes a un gran campeonato de selecciones. Si los jugadores descansan y recuperan, hay algunos que no pueden dormir. Mientras el jugador descansa nosotros trabajamos, incluida una reunión en que ponemos todos en común y decidimos qué comunicar a los jugadores. Ahí es donde nos reunimos con ellos. Su proceso es descansar, recuperarse y activarse tras el desayuno, sus estiramientos y un poco de movilidad y antes de la comida tener la reunión. Lo nuestro es trabajar para que antes de la comida le planteemos el vídeo, la información y las ideas que debemos seguir y ajustar".

"Siempre vale, mucho o poco, pero vale", señalaba sobre lo que influye un enfrentamiento previo con el rival: "Puede servir como referencia positiva o negativa. Los jugadores están en diferentes momentos de forma durante la temporada. No hace mucho tiempo del partido, la referencia es adecuada. Con el propio Madrid las referencias eran más lejana, fue en octubre. En este tipo de torneos el equipo se acostumbra a esos pequeños ajustes. Si lo proponemos no es una locura porque ya los ha habido antes. Lo que pasa es que entra la lógica y el sentido común, no se pasa del negro al blanco. No puedes ajustar ahora si no lo tenías antes".

En esta final se optó por no acudir al Palau Olímpic y hacer sesión de tiro para privilegiar el descanso y la frescura mental. "Si no se va a la pista, como pasó en esta final, si hay que hacer algo que requiera que ellos se vean haciendo y andando, hacemos walk through. Si percibimos que hace falta, se simulan situaciones de juego sobre un campo que hacemos sobre el suelo de algún salón amplio del hotel, se anda y se ejemplifica cómo serían los movimientos", explica el técnico paleño.

"Estudiamos al rival por partes. Uno estudia ataque, otro defensa, Paco estudia sistemas de saque. Alberto estudia el ataque de equipo del contrario, yo estudio el ataque individual de cada jugador rival y cómo defienden colectivamente. Es una de las cosas que hay que poner en común. Con ese conocimiento del equipo contrario y sabiendo lo que hacemos, se intentar acoplar cosas más útiles, aprovechar o desechar", prosigue Cañete.

Paco Aurioles, miembro también del cuerpo técnico del histórico ciclo Copa-Liga-Final Four y formador de talentos de nivel, explica su labor. "Yo hago los saques de banda y fondo del rival. Luego lo juntamos y en las reuniones preparamos el plan que tengamos que hacer, cada uno con su idea, poniendo en común con la idea que Ibon haya diseñado. Es algo más comprimido en este caso que algunos de ACB y BCL, que hay 48 horas. Esta vez hubo que esperar a la medianoche a saber el rival", profundiza: "Hacemos todas las sesiones en el hotel, sin ir al pabellón. Lo mismo que hacemos en la pista, pero sin el tiro. Los vídeos se hacen igual, algunos viéndolos juntos y otros colgándolos en una aplicación que los jugadores tienen en su móvil. Ahí colgamos vídeos individuales y colectivos defensivos y ofensivos y ellos pueden verlo en cualquier momento. Es una App que utilizamos para colgar todo porque así adelantamos trabajo. En un día especial los mensajes se hacen sin sobrecargar con un margen tan corto con el nivel de cansancio y de ideas que hay en la cabeza. Que haga mes y poco del partido de Tenerife influye".

Alberto Miranda, que ya trabajó con Ibon Navarro en Murcia, fue primer técnico con el Perfumerías Avenida de Salamanca. Allí consiguió 1 Euroliga, 1 Liga Femenina, 2 Copas de la Reina y 3 Supercopas. Aquí cambia su rol. "Nos dividimos la tareas para poderle dar la mayor información posible al entrenador jefe, que procesa la mayor información posible para, a partir de ello, elaborar el plan de partido. Le proponemos ideas pero él decide cómo enfocar a los rivales y cómo queremos atacarles y defenderles. El trabajo es diferente el de un ayudante o un primer entrenador. En el caso de Ibon hay que decir que es un primer entrenador atípico por el volumen de trabajo que hace en observación de rivales él mismo. Él ya va avanzando y tiene una idea formada y eso nos ayuda a compartir ideas en el proceso de elaboración del plan de partido en una semana normal. En una Copa es algo más complicado. Los cambios de ideas no son muchos ni muy complejos para tener a la gente fresca de mente", señala.

Dos horas, hora y cuarto, hora y media. Es lo que han dormido los ayudantes en la medianoche. Con cafés en la mano, Miranda admite que "lo hacemos con gusto, nos gusta lo que hacemos, el premio merece la pena. Tenemos un conocimiento previo de los rivales porque vemos muchos partidos, no es difícil ver la observación", asegura el salmantino, que explica cómo ve el progreso de un club como el Unicaja: "Mi perspectiva es de dos años, no es un recorrido largo como Ángel y Paco. El trabajo que se hizo este verano, el giro a la plantilla, el equipo y ciertas cosas de la estructura del club ha sido muy positivo. El club era diferente cuando llegué, se ha ido mejorando, que el club confíe en Ibon y le haya dado peso en decisiones se nota también. De mi parte soy un novato en el Unicaja porque son sólo dos años, pero tenemos la mejor afición de España, hemos enganchado con ellos y es lo más importante".