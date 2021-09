El malagueño Pablo García, líder en México con las Abejas de León

El malagueño Pablo García vive esta temporada su primera experiencia como primer entrenador en México. Después de cuatro temporadas como ayudante de Iván Déniz en los Soles de Mexicali, se le dieron las llaves como entrenador principal en las Abejas de León, ciudad ubicada en el estado de Guanajuato y con casi dos millones de habitantes. Había conquistado dos títulos como parte del cuerpo técnico de los Soles.

Y no le va nada mal a Pablo García con esta nueva experiencia. La LNBP, la liga nacional mexicana, se disputa en un formato de dos conferencias de cinco equipos. Acabada la primera vuelta de la competición, las Abejas tienen un balance de 6-4, el mejor de su conferencia, igualado también con el primero de la otra, no hay otro con mejor registro en una competición que destaca por su igualdad, en un margen estrecho están casi todos los equipos. Y ello, con el presupuesto más bajo de los equipos en liza. Los cuatro primeros de cada conferencia tiene billete para los play off en una competición con un formato corto que se dilucida en pocos meses por mor de la pandemia del Covid-19, que azotó duro al país.

La liga mexicana tira de entrenadores españoles, allí están Iván Déniz y Sergio Valdeolmillos, que dirigieran en ACB. Contra su ex equipos de los Soles de Mexicali, García ganó los dos partidos en los que se midió. Con los Astros de Jalisco que dirige Valdeolmillos, el balance fue 1-1 en la serie que completó esta primera vuelta. También de argentinos, cuatro equipos son dirigidos por técnicos de esa nacionalidad, entre ellos Sebastián Ginóbili, hermano de Manu. Entre ellos está Pablo García, joven técnico (32 años) que emprendió la aventura mexicana después de dirigir en el CB El Palo y en la cantera del Unicaja.